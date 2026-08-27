Localizan Restos Óseos en La Cañada, Jerez

Jerez, Zac.- La Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) de Zacatecas reportó resultados positivos en una jornada de búsqueda forense generalizada realizada en el municipio de Jerez.

Los trabajos de prospección se llevaron a cabo en la localidad La Cañada, donde se exploraron 11.75 hectáreas con el uso de drones y el apoyo de un binomio canino de la Policía de Investigación. En las acciones participaron también la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Durante la jornada se localizaron restos óseos, los cuales quedaron bajo resguardo de la Dirección de Servicios Periciales de la FGJEZ para su análisis.

En las labores estuvieron presentes cinco representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, acompañados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.