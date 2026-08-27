México Tiene Derecho Siempre a Decidir su Propio Destino: Presidenta Claudia Sheinbaum

Encabeza Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar 2026

Se graduaron 8 mil 138 nuevos elementos y 5 mil 200 inician cursos en el Sistema Educativo Militar el próximo 1 de septiembre. Hoy inicia el proceso administrativo para cambiar el nombre de la Universidad del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional a Universidad de la Defensa Nacional.

Zapopan, Jalisco.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, donde se graduaron 8 mil 138 elementos y 5 mil 200 alumnas y alumnos iniciaron sus estudios; asimismo, recordó que las Fuerzas Armadas tienen su origen en un pueblo que ha defendido su libertad, que ha luchado por su soberanía y que su historia enseña que México tiene el derecho de decidir su propio destino.

“A todas y todos nos corresponde recordar siempre de dónde viene esta fuerza: de un pueblo que ha defendido su libertad, de una nación que ha luchado por su soberanía y una historia que nos enseñó que México tiene derecho siempre a decidir su propio destino. Muchas felicidades a quienes hoy concluyen esta etapa, bienvenidas y bienvenidos a quienes comienzan este nuevo camino; nunca olviden que detrás de cada uniforme hay una historia, una familia, pero sobre todo un pueblo y una nación que confía en ustedes. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de México! ¡Viva México!”, expresó.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas destacó que el Ejército Mexicano está ligado a las principales luchas de la nación, desde la Independencia, la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, la resistencia del pueblo mexicano ante la invasión estadounidense en el siglo XIX, la Batalla del 5 de Mayo, los héroes que evitaron la invasión de 1914 y la lucha contra el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero.

Recordó que la lealtad a la patria, a la Constitución, a la soberanía y al pueblo de México se construye todos los días en la disciplina y con el cumplimiento del deber, por lo que hizo un llamado a las y los graduados, así como a las y los de nuevo ingreso, a ejercer la autoridad con prudencia, humildad, sensibilidad, lealtad y a recordar que el uniforme no representa privilegios, sino servicio al pueblo.

Expresó su agradecimiento a las y los docentes del Sistema Educativo Militar por su vocación en la formación de jóvenes; a las familias de las y los egresados por los sacrificios realizados y, en particular, al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, a quien reconoció como un hombre visionario, sensible y patriota.

La Jefa del Ejecutivo Federal presidió la entrega de diplomas a los primeros lugares de aprovechamiento de cada plantel del Sistema Educativo Militar, de condecoraciones, distinciones y obsequios por parte de los agregados militares en México. Asimismo, presenció la exhibición acrobática a cargo de la escuadrilla “Águilas Aztecas” y un desfile de honor. Al final llevó a cabo la Declaratoria de clausura y apertura de cursos de los planteles del S.E.M.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que de los 8 mil 138 militares graduados, alrededor de 3 mil son egresados de especialidades en formación de oficiales, de los cuales mil se integran a la Guardia Nacional para cumplir con el segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, que consiste en el fortalecimiento de esta institución. Anunció que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, hoy inicia el proceso legal y administrativo para que la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional cambie de nombre a la Universidad de la Defensa Nacional, lo que explica de mejor forma el alcance de la institución.

La subteniente de la Guardia Nacional, María Fernanda Ángeles García, expresó su agradecimiento con la Presidenta de México por su presencia en este fin de curso, ya que representa inspiración para la juventud militar. Destacó que de 40 mil aspirantes solo ingresaron 4 mil 219, de los cuales concluyeron sus estudios militares 2 mil 637 oficiales que hoy se incorporan a las tareas de las Fuerzas Armadas de México.