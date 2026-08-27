Pese a Aprobar Evaluaciones, “Cualquiera Puede Tomar Decisiones Equivocadas”: Flores Sonduk

Pide a Directores de Policías ser más Rigurosos

Por Gabriel Rodríguez Piña

Manuel Eduardo Flores Sonduk, director del secretariado ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas, informó que se trabaja en el tema relacionado con las presuntas actividades ilícitas cometidas por el titular de Seguridad Pública de Juchipila, Pedro Humberto de la Cruz Valbaneda, junto con un subordinado en el tema de secuestro, los cuales fueron detenidos en la víspera.

Flores Sonduk precisó que lo anterior ocurrió luego de la última evaluación en materia de control y confianza realizada en esa localidad, por lo que “luego de esos tres años, cualquiera puede tomar decisiones equivocadas”.

Advirtió que, al ser lo anterior temas de seriedad “técnica y científica como en el caso del polígrafo, es el Sistema Nacional de Seguridad Pública el que las aprueba como en nuestro caso, donde a nosotros el SNSP nos certifica cada año”.

Luego de referir que “yo en lo personal no tomaría las decisiones que ese jefe de policía tomó en Juchipila, pero resulta que en el lapso de uno a tres años, un ser humano puede –pese a esas pruebas– de todas maneras asumir ciertas actitudes, ante las cuales, él deberá responder a la justicia”.

Indicó, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que “en todas las policías del estado habría un proceso de depuración permanente, a partir de que si no aprueban el examen de control y confianza, pueden (incluso) entrar a formar parte de las áreas administrativas, pero para nosotros ya no tienen vocación en lo que se refiere al servicio a los ciudadanos.

“Nada va a cambiar en ese aspecto”, dijo a pregunta reporteril, “pero lo que sí voy a solicitar es que los directores sean más rigurosos en sus respectivas localidades porque no es lo mismo evaluar a un policía estatal que a un municipal o a un elemento raso”.

Envuelto en su propia trama, destacó que “nosotros hemos estado al pendiente de todas las evaluaciones en los 58 municipios mediante los seguimientos respectivos en la FGJZ y el SNSP, donde tenemos policías debidamente acreditados al ser evaluados por el Centro Nacional de Inteligencia y su centro de acreditación y confianza, donde no se puede alterar ninguno de los resultados”.

Sobre las probables presiones de elementos de la delincuencia organizada para que los policías municipales se unan a ellos en ese tipo de delitos, Flores Sonduk advirtió que hay señales que se envían a tiempo, por lo que “ese es uno de los temas a perseguir por nosotros”.