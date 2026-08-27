Presidenta Claudia Sheinbaum Envía a la Cámara de Diputados Iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental

Brinda Herramientas Novedosas Para Atender los Retos Ambientales

La Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental creará una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza: Semarnat .

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, que propone actualizar y fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia ambiental, la cual será enviada a la Cámara de Diputados.

“Se va a enviar por parte del Gobierno de México, de Semarnat, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que esta nueva Ley es indispensable ya que el planeta enfrenta nuevos desafíos ambientales, actualiza la ley de 1988 y creará una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza.

Detalló que esta nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental brinda herramientas novedosas para atender los retos ambientales; da certeza jurídica a las comunidades e inversiones; integra avances científicos, de innovación y tecnológicos con los saberes ancestrales; además de que fortalece la prevención y restauración con participación ciudadana.

Además, garantiza un medio ambiente sano para proteger la salud y el futuro de niñas y niños; asegura el acceso a la información y a la justicia ambiental; evita daños ambientales y protege los derechos de personas y comunidades; responde al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación que afectan los medios de vida de los pueblos; habrá menos basura, más reciclaje; hace la paz con ríos, barrancas y playas; protege especies emblemáticas y recupera nuestros ecosistemas.

Destacó que esta iniciativa de Ley General se basa en 10 principios:

1. El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.

2. No puede haber justicia social sin justicia ambiental.

3. Prevenir antes que reparar.

4. Conservar y restaurar para construir futuro.

5. Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.

6. Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.

7. Propiciar una cultura ambiental.

8. De una economía que desecha a una economía que aprovecha.

9. Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.

10. Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.