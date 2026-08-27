Restituyen Regiduría a Enrique Flores

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas determinó restituir a Enrique Guadalupe Flores Mendoza en su cargo como regidor del Ayuntamiento de Guadalupe, al considerar vulnerados sus derechos de petición y político-electorales.

Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, reconoció la resolución emitida por unanimidad. Consideró que la sentencia demuestra que el órgano electoral actuó con apego a la legalidad y sin atender “instrucciones” o “amiguismos”. Peña Badillo también informó que comunicará la resolución a las dirigencias estatal y nacional del PRI.

La resolución, emitida por unanimidad, ordena al Ayuntamiento de Guadalupe dar cumplimiento a lo establecido por el Tribunal en un plazo de 24 horas y dejar sin efectos las determinaciones que impedían su reincorporación.