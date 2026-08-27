Crece Sector de la Construcción en Aguascalientes; Registra más Empleo y Mejores Salarios

De Acuerdo con la ENEC del Inegi:

El valor de la producción de las empresas constructoras aumentó 35.8 por ciento en junio, respecto al mismo mes de 2025. También crecieron el empleo, las horas trabajadas y las remuneraciones en este sector.

Aguascalientes mantiene una dinámica positiva en su economía y fortalece uno de los sectores que son clave para la generación de empleos y el desarrollo de infraestructura: la construcción.

Tan solo durante junio de 2026, el valor de la producción de las empresas constructoras en el estado registró un crecimiento de 35.8 por ciento a tasa anual, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, dijo que este resultado refleja el dinamismo que mantiene Aguascalientes y la confianza que existe para continuar impulsando proyectos que generan actividad económica, oportunidades laborales y mejores condiciones para las familias.

Precisó que el crecimiento también se refleja en otros indicadores, ya que de acuerdo a la ENEC, durante el periodo de referencia, el personal ocupado aumentó 4.2 por ciento, mientras que las horas trabajadas crecieron 8.6 por ciento y las remuneraciones medias reales se incrementaron 8.4 por ciento, lo que representa un mejor desempeño integral de esta industria.

Garza de Vega dijo que para la gobernadora Tere Jiménez, el desarrollo económico de Aguascalientes debe traducirse en más oportunidades para las familias, por lo que su administración mantiene una política de impulso a los sectores productivos con acciones que favorecen la inversión, la generación de empleos y el crecimiento de las empresas locales.

En este sentido, subrayó que el Gobierno del Estado mantiene una estrecha coordinación con el sector empresarial y de la construcción para facilitar las condiciones que permitan concretar nuevos proyectos y fortalecer a las empresas que ya operan en la entidad.

“El sector de la construcción tiene además un efecto multiplicador en la economía, ya que activa cadenas de proveeduría y genera oportunidades para trabajadores, profesionistas y empresas de distintos tamaños y especialidades”, concluyó.