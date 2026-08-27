Tere Jiménez Reconoce la Fuerza del Campo y Reafirma su Respaldo a Productores y Agroempresarios

Dialogan Sobre Áreas de Oportunidad Para Fortalecer el Sector

Sostuvo un encuentro con más de 120 empresarios, con quienes dialogó sobre áreas de oportunidad para el sector. Más de dos mil 500 productores y empresas han recibido apoyos a través de programas que impulsan la competitividad, comercialización y modernización.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro con más de 120 productores y agroindustriales de la entidad, con quienes dialogó de manera abierta sobre las áreas de oportunidad para fortalecer el sector; además, reconoció su esfuerzo y aportación al desarrollo económico del estado, así como la calidad de los productos de Aguascalientes, que hoy tienen la capacidad de competir en los mercados más exigentes del mundo.

“Gracias por todo lo que hacen por Aguascalientes; el año pasado crecimos el 13 por ciento aquí en Aguascalientes por el campo, y por eso los quiero felicitar mucho, porque se escucha fácil, pero realmente es mucho esfuerzo el que ustedes realizan, y por eso vamos a seguir apoyando mucho al campo, porque para nosotros es el motor y es lo que llega a nuestra mesa, es nuestro alimento, no solamente para Aguascalientes, sino para el mundo”, destacó la gobernadora.

Durante la reunión, las y los productores plantearon de viva voz sus inquietudes, propuestas y necesidades en un ejercicio de diálogo cercano que permitió conocer directamente sus experiencias y avanzar en acciones que contribuyan a mejorar sus procesos productivos y abrir nuevas oportunidades para sus empresas.

Tere Jiménez destacó que el campo y la agroindustria son fundamentales para el desarrollo económico de Aguascalientes, por lo que su administración mantiene una política de acompañamiento permanente para que las y los productores puedan crecer, modernizarse, comercializar sus productos y llegar a nuevos mercados.

“Seguiremos trabajando de la mano con quienes trabajan, se esfuerzan y producen. Nuestro compromiso es generar condiciones para impulsar la competitividad, la innovación, la modernización y la comercialización de las agroindustrias, así como la generación de empleos y nuevas oportunidades de crecimiento económico para Aguascalientes y su gente”, sostuvo.

Durante el encuentro, Isidoro Armendáriz, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, dijo que durante la actual administración estatal, a través de la Sedrae se ha apoyado a más de dos mil 500 emprendedores del campo con los programas de Intercambio de Experiencias, Comercialización y Equipamiento para Agroindustrias.

“Se ha dado apoyo con equipamiento como cámaras de refrigeración, paneles solares, refrigeradores y pasteurizadoras, entre otros. También damos las facilidades para que viajen a otros estados o incluso a otros países y promuevan sus productos, aprendan y apliquen en sus empresas sus conocimientos, todo lo que sea necesario para que sigan poniendo en alto al campo de Aguascalientes”.

Precisó que estas acciones permiten que las empresas no solo mejoren su capacidad productiva, sino que también encuentren nuevos espacios para comercializar sus productos, incorporen mejores prácticas y fortalezcan su presencia en mercados nacionales e internacionales.

A la reunión acudieron empresarios que producen y transforman cárnicos, miel, hortalizas, fresas, papas, guayabas, aguacates, chiles, ajos, mezcal, nueces, nopales, vinos y lácteos, entre otros productos, quienes reconocieron el apoyo que la gobernadora Tere Jiménez le brinda al campo de Aguascalientes, así como su sensibilidad y compromiso para fortalecer la agroindustria local.

En el encuentro que se realizó en un hotel del sur de la ciudad, también participaron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Heriberto Gallegos Serna, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado; Salvador Alcalá Durán, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado; Enrique Hernández Ayala, presidente nacional de la Unión Apícola Nacional; Carlos Alberto Gutiérrez de Luna, presidente del Grupo Gilsa; Elías Álvarez Cisneros, exportador de jitomate; Enrique Domínguez, representante de Comercializadora SDELA; Manuel Alejandro González Martínez, director general de Ebeam Agroindustrial; Miguel Araujo Hernández, especialista en Rastro TIF; Jorge Eduardo Ávila Plascencia, exportador de miel; Marco Flavio Delgado, exportador de maquinaria especializada en la agroindustria; Jorge Sandoval, representante de Empacadora San Francisco; y Juan José Pavón Romo, director general del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.