Diversas Iniciativas Recibe el Congreso del Estado

Entre Ellas, la de Nueva Ley de Educación Superior

Por Nallely de León Montellano

En la Comisión Permanente del Congreso de Zacatecas, este jueves fueron presentadas diversas iniciativas relacionadas con igualdad sustantiva, perspectiva de género, transparencia, educación superior y protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

La diputada Ma. Teresa López García propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado para incorporar los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y medidas para combatir la brecha salarial por razones de género.

La legisladora también planteó adecuaciones a las leyes estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, con el propósito de armonizarlas con las leyes generales y actualizar la estructura institucional en la materia.

Durante la sesión, la Comisión Permanente también conoció la iniciativa del Ejecutivo estatal para expedir una nueva Ley de Educación Superior, con la que se busca establecer las bases para garantizar este derecho y definir la participación del estado y los municipios, así como aspectos de coordinación, evaluación y financiamiento.

Por otra parte, el grupo parlamentario del PT, en voz del diputado Alfredo Femat Bañuelos, propuso cambios a la Ley Electoral para reforzar la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género.

La propuesta contempla establecer consecuencias jurídicas para partidos políticos, dirigencias, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, candidaturas independientes y otros actores que incurran en este tipo de violencia, con la intención de que estas conductas no queden sin sanción por falta de disposiciones específicas.