El Coronel Pedro Humberto Jonguitud, Nuevo Jefe de Estado Mayor de la XI Zona Militar

Tiene Diplomado y Maestría en Periodismo de Investigación

Por Gabriel Rodríguez Piña

La mañana de este jueves, en presencia de autoridades civiles y militares, el coronel Pedro Humberto Jonguitud Bermúdez asumió el cargo y tomó protesta como jefe de Estado mayor (EM) de la XI Zona Militar; el militar es además coronel de arma blindada del EM.

Al asumir el cargo, el coronel Jonguitud Bermúdez detalló estar dispuesto a “honrar y defender con lealtad y constancia a la bandera nacional, que es símbolo de la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional”.

En un poco de su historia personal, trascendió que Jonguitud Bermúdez, nació el 24 de febrero de 1973 en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, e ingresó a las Fuerzas Armadas como cadete del Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1990, plantel donde cursó su formación como oficial hasta noviembre de 1993.

Entre sus habilidades militares destaca el curso básico de aplicación táctico-administrativa en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, en 1997, donde obtuvo el segundo lugar de su generación; el curso de mando y Estado Mayor General y la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, de 1998 a 2001.

Cursó además la preparación de blindaje para oficiales, en 2006, y el curso taller de investigación y documentación forense para la aplicación del protocolo de Estambul, en 2012.

Asimismo, destacan sus estudios realizados en el extranjero, para el caso de altos estudios militares en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, Colombia, durante 2024.

Tiene además un diplomado en periodismo de investigación por la Universidad de la Comunicación, la maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, generación 2007-2009, y la especialidad en compras gubernamentales del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Ha sido comandante de sección y escuadrón, oficial de operaciones y segundo comandante en distintas unidades blindadas, oficial de instrucción del curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra, jefe de la Sección Segunda (Inteligencia) del cuartel general de la 19 Zona Militar, en Tuxpan, Veracruz; jefe de la sección cuarta (Logística) de la cuarta brigada blindada, en Sarabia, Guanajuato; jefe de la sección de prensa en la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional; jefe de la sección segunda del Primer Cuerpo de Ejército, y subjefe de Estado Mayor en la 33 Zona Militar, Campeche.