Expresión Civil Sigue Deshojando la Margarita

Aún no Decide qué Candidatura Apoyar

Por Gabriel Rodríguez Piña

Expresión Civil Zacatecana (ECZ), agrupación que presume ser de conformación ciudadana, ofreció conferencia la mañana de este jueves y señaló que luego de entrevistarse con casi todos los contendientes por Morena espera sumarse al proyecto gobernante en 2027, con el fin de que la sociedad civil sea escuchada.

Sin embargo, advirtió que aun cuando no haya proyecto sólido para los próximos años respecto de ningún partido político de parte suya, “no nos inclinamos por ninguno de los candidatos, más aún, les fijaremos nuestros posturas para afrontar juntos el desastre en el que estamos inmersos”, precisó su coordinador, Elías Barajas Romo.

Acompañado del órgano ciudadano que dio forma al proyecto, el exdiputado dijo que desde ese equipo se promueve la participación libre, informada y corresponsable de la sociedad zacatecana en la vida pública y los procesos democráticos.

“Pretendemos fortalecer la organización social mediante la deliberación colectiva y la vigilancia ciudadana a fin de que las decisiones públicas reflejen la voluntad del pueblo de Zacatecas y contribuyan a fortalecer la democracia”.

Barajas citó que ellos han recibido en ECZ la presencia de todos y cada uno de los aspirantes al gobierno de Zacatecas a participar en 2027, para el caso de Alfonso Ramírez Cuéllar, Ulises Mejía Haro, Adolfo Bonilla, Miguel Varela, José Narro, Geovanna Bañuelos, Julia Olguín y Zaira Villagrana.

“Una vez escuchadas las valiosas aportaciones de todos ellos les advertimos que por encontrarnos en una etapa preliminar del proceso electoral, no se cuenta todavía con una agenda programática e integral para el estado de Zacatecas”.

A pesar de ello, “reconocemos la importancia de generar este tipo de diálogo, análisis y construcción de propuestas que nos permitan avanzar hacia una visión integral para el estado mediante la confección de un traje a la medida del pueblo”.

Dijo ser por ello que no manifestarían respaldo alguno en favor de ninguna persona aspirante a ser postulada en su calidad de candidato a candidata a la gubernatura del estado de Zacatecas y debido a que el proceso electoral iniciará apenas en noviembre de este año.

Aclaro que expresará su apoyo en particular hasta que todas las candidaturas se hayan definido y mientras tanto seguirán construyendo proyectos y propuestas necesarios para Zacatecas, con quien tenga la voluntad y el compromiso para gobernar a la sociedad zacatecana.

Otras Propuestas

Indicó que a la diversidad de integrantes que conforman Expresión Civil Zacatecana mantiene el ideal de la esperanza “con el fin de concretar un mejor gobierno que sea más solidario y cercano a la ciudadanía de todas las corrientes políticas sin excepción”.

Se dijo convencido de que quien encabece el proyecto 2027-2033 deberá ser alguien capaz de construir la paz y la estabilidad social en armonía y de lo que se trata es que el estado logre, a partir de ello, la reconciliación de comunidades y de los diversos ambientes sociales que fueron pulverizados.

Barajas Romo dijo lamentar que durante muchos años se haya padecido un sometimiento sordo al poder, que llevó a todos a no escuchar las necesidades de los otros, “porque hasta el momento, nadie se ha querido dar cuenta dónde extraviamos a la totalidad del tejido social, que debió quedar maltrecho en algún lugar del camino de nuestros vicios e imperfecciones como individuos”.

Luego del histórico triunfo de 1998 que puso fin a décadas de gobiernos priístas, expresó que “es claro que 28 años después estamos encontrando otro momento de tal naturaleza, pero ahora, luego de tantas tragedias, nuestro pueblo quiere e intenta reencontrarse aun cuando haya muchos actores que lo que pretenden es dispersar, dividir y confrontar ante el conflicto eterno de los distintos modos de pensar contra otros modos de pensar”.