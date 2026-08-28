Jubilados Toman Instalaciones del Issstezac

Exigen Explicaciones a Ernesto González Romo

Por Nallely de León Montellano

Jubilados del Issstezac tomaron este jueves las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública y desalojaron al personal, luego de no obtener respuesta a su petición de reunirse con el titular de la dependencia, Ernesto González Romo.

Los inconformes acudieron para exigir una explicación por los señalamientos del funcionario sobre las llamadas “pensiones doradas”, al considerar que sus declaraciones generan una percepción negativa sobre quienes reciben estas prestaciones.

Jorge Luis Rodríguez García, maestro jubilado y representante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, sostuvo que las pensiones fueron otorgadas mediante dictámenes establecidos conforme a las leyes vigentes y no por decisión de los propios trabajadores.

Señaló que muchos jubilados dedicaron entre 30 y hasta 50 años al servicio público, por lo que rechazó que ahora sean señalados por las condiciones de sus pensiones.

“¿Por qué tenemos que soportar la denostación y la humillación si nuestras pensiones son legales y conforme a derecho?”, cuestionó.

Los jubilados también reclamaron que mientras se cuestionan sus ingresos, no se revisen de la misma manera los salarios de funcionarios y directivos del Issstezac, además de otros asuntos que, señalaron, permanecen pendientes dentro del instituto.

Rodríguez García cuestionó además lo que calificó como un “sospechoso silencio” de los sindicatos de trabajadores cotizantes del Issstezac, al considerar que han dejado solos a los jubilados en una lucha que también implica la defensa de sus derechos.

“¿Por qué no están aquí para apoyar y defender a sus jubilados?”, reclamó.

Los manifestantes advirtieron que continuarán con su lucha por la defensa de sus pensiones y que, ante la falta de respuesta de las autoridades, definirán nuevas acciones de protesta.

Para finalizar, Rodríguez García señaló que esperarán el encuentro que les fue ofrecido para el próximo miércoles; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de mantener tomadas las instalaciones hasta ser escuchados.