La Situación Está Bajo Control: David Monreal

Descarta Enfrentamiento Entre Grupos Rivales

Por Gabriel Rodríguez Piña

Mientras que en redes sociales se reportaban la mañana de este jueves ataques mediante explosivos en la localidad de Tabasco, el gobernador David Monreal reportó horas después que no se trató de enfrentamientos entre grupos rivales y aseguró que todo estaba bajo control.

Los hechos ocurrieron en el tramo de la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Custique, municipio de Tabasco.

Mediante videos subidos a redes sociales por vecinos de la zona se evidencian densos nubarrones grises producto de la agresión, a la par que se aprecian zonas incendiadas de pastizales y fuertes detonaciones en medio del asombro de los vecinos.

En otra de las imágenes se aprecia un convoy de unidades militares del Ejército en el momento de la llegada al lugar, la expansión de los tiroteos y el sobrevuelo de un helicóptero en los alrededores.

Posicionamiento Oficial

Alrededor del mediodía, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad (MECPS) informó que, “derivado de las agresiones registradas recientemente, elementos de las Fuerzas de Seguridad, localizaron artefactos explosivos en las inmediaciones de la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco”.

Luego de ello se llevó a cabo la destrucción controlada de dichos explosivos, “con el objetivo de eliminar cualquier riesgo para la población y garantizar condiciones de seguridad en la zona”.

La MECPS advirtió que las autoridades mantienen acciones preventivas y de vigilancia necesarias, por lo que solicitaron a la población no acercarse al área y atender las indicaciones de las autoridades durante el desarrollo de sus labores.

La Postura de David Monreal

En su momento y luego de un evento de carácter militar realizado en la XI Zona Militar de Guadalupe, el gobernador David Monreal aludió a “la detección de explosivos sin detonar que obligaron al cierre de la carretera (54) en el municipio de Tabasco, Zacatecas, mientras las fuerzas de seguridad mantienen un operativo en la zona”.

Monreal Ávila señaló que la situación “se derivó de las acciones de inteligencia y de los operativos que se mantienen en los dos cañones, Juchipila y Tlaltenango, con la participación del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia y de las corporaciones estatales”.

Fue el propio titular estatal del Ejecutivo quien confirmó “la utilización de explosivos y que el incidente dejó daños materiales, pero no personas lesionadas” [sic] y explicó además que personal especializado interviene el sitio porque hay artefactos que no detonaron.

Consideró que los hechos “son en reacción a los operativos de inteligencia, de los aseguramientos y de las acciones de seguridad de los últimos días” y añadió que la estrategia privilegia el trabajo de inteligencia, pero que los operativos continuarán.