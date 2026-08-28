Mensajes Antiinmigrantes en Papel Para Tortillas

Distribuidos por la Embajada de Estados Unidos

Por Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

Guadalupe, Zacatecas.- La Embajada de los Estados Unidos distribuye en colonias populares mensajes para el retorno de migrantes a México.

En alrededor de 10 tortillerías entre las colonias de La Campesina, Las Margaritas y Ojo de Agua de la Palma, se pudo confirmar que han recibido de manera gratuita paquetes de papel para envolver tortillas, como parte de una campaña antimigrante para influir a ciudadanos zacatecanos para invitar a sus familiares en los Estados Unidos, que regresen voluntariamente.

Con frases como “¿lo extrañas? dile de CBP HomeApp” o “$2,600 dólares de bono de salida”, estos mensajes fueron distribuidos por una mujer que mencionaba venía de la embajada y dejaba los paquetes en las tortillerías.

Algunas responsables del negocio al ver el mensaje impreso decidieron no utilizarlo y guardarlo, mientras que en otros expendios lo utilizaron porque se ahorraban el gasto en papel.

El mensaje va acompañado de las cuentas oficiales de todas las redes sociales del país vecino.

Hasta el momento no hay alguna postura oficial del gobierno mexicano de esta campaña.

El estado es una de las entidades con mayor población originaria en los Estados Unidos, con alrededor de 1.5 millones de zacatecanos.