Van Tras el Autor del Ataque en Tabasco

Sólo dos de Seis Artefactos Logró Hacer Explotar

Por Gabriel Rodríguez Piña

En rueda de prensa, el fiscal general de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que una persona originaria del municipio de Tabasco estaría detrás de las explosiones con las que la mañana de este jueves fueron agredidos elementos de la propia fiscalía y de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) por lo que ya se emprendió su búsqueda.

Confirmó que en la carretera federal 54 fueron detonados dos explosivos en contra de elementos de la FGJZ con cuatro explosivos más que se hallaron y que fueron detonados a propósito para evitar daños.

Camacho citó que en esa área estatal hay varios hechos de agresión en contra de las fuerzas de seguridad pública con explosivos, “y son del mismo grupo delincuencial, en concreto de un sujeto originario de Tabasco, al que estamos persiguiendo a causa de que se habrían denunciado los hechos por vecinos de la localidad.

“Continuamos buscándolo por lo que esperamos tener resultados en las próximas horas mediante acciones coordinadas”.

Además, se reveló que los explosivos artesanales de pólvora, para uso en festividades sin descartar la utilización de drones en esos hechos.

Reacciones a Operativos: Reyes Mugüerza

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno, presumió que en la entidad zacatecana se han realizado los operativos Rastrillo, Centro y en las zonas de los cañones y Tabasco, así como en muchas otras áreas específicas.

Destacó que se han verificado detenciones importantes, como en el caso de dos oficiales de Juchipila y que cuatro sujetos más fueron abatidos en Tepechitlán, entre otros.

El funcionario explicó que fue debido a las acciones contra la delincuencia que se produjeron reacciones violentas de ciertos grupos, “de modo que a las seis de la mañana de este jueves 27 de agosto, al registrarse un operativo de seguridad en Tabasco, algunos sujetos detonaron dos artefactos explosivos mientras que otros cuatro fueron localizados para desactivarlos”.

Hubo además en esa zona un enfrentamiento entre grupos rivales, que fue cuando se dieron las agresiones a los elementos citados “por lo que pedimos a los habitantes de la zona mantengan la calma”, añadió.

“Producto de las agresiones de esta explosión dos integrantes de las FRIZ resultaron heridos levemente y se atendieron clínicamente”, destacó.

El secretario gubernamental añadió que esa zona es “una región compleja donde ha habido detenciones importantes con personas que manejan pólvora, por lo que se analiza quienes podrían utilizar ese material por parte de las revisiones que al respecto realiza el Ejército”.

Operativos

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ginés Jaime Ruiz García, informó que, paralelamente a lo anterior, se realizaron varias operaciones en despliegues operativos, incluida la Operación Sagaz para contrarrestar los efectos de la violencia en diversos puntos del estado desde Río Grande y hasta Morelos y Pánuco, entre otros.

Informó además que, como resultado de los despliegues recientes se aseguraron 19 armas de fuego, 66 cargadores, 512 cartuchos, 26 artefactos explosivos, dos mil 583 dosis de probable droga, 47 vehículos y 67 motocicletas.

Las acciones permitieron intervenir 12 campamentos, cuatro laboratorios, 17 casas de seguridad y dos pistas clandestinas, además de concretar la detención de 48 personas.

Respecto de la Operación Sagaz II, desplegada en la región sur, se reportaron 26 detenidos, 13 cateos, 14 armas de fuego aseguradas, 853 cartuchos, 10 vehículos, mil 883 dosis de probable droga, cuatro personas liberadas y seis plantíos de marihuana destruidos.

Los Localizados de Jerez

De la misma manera, el fiscal Cristian Paul Camacho se refirió a las ocho personas que fueron localizadas de manera reciente en Jerez a partir de un enfrentamiento de bandas rivales, ocurrido la semana pasada, relacionadas con casos de reclutamiento para actividades delictivas.

Precisó que los contrataban para trabajos ilícitos y trata de personas, hechos de los cuales cuatro sujetos fueron abatidos y se confiscaron armas de fuego.

Además, el pasado fin de semana se logró la localización de dos adolescentes en el estado de Sinaloa que habían sido secuestrados aquí y trasladados allá, explicó, “quienes habrían sido canalizadas al reclutamiento de jóvenes para la comisión de ilícitos”.

En materia de personas desaparecidas y no localizadas, dijo que se tienen 436 carpetas de investigación, cifra que también muestra una reducción respecto de años anteriores.

En cuanto a la extorsión, indicó que este delito registra una disminución en comparación con el año pasado, cuando se contabilizaron 256 carpetas de investigación.

En el caso de Juchipila, el fiscal mencionó la detención de 10 personas, con una adolescente liberada; destacó la captura de dos elementos activos de la policía municipal, con órdenes de aprehensión en su contra y que ya se encuentran en prisión preventiva.