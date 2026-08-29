Particulares, Obligados a Acatar la Suspensión Provisional de las Corridas de Toros: Cid Trejo

Queja Presentada por Gobierno del Estado no Suspende los Efectos

* “Los Animales no son Objetos de Entretenimiento”, Subrayan Colectivos

Por Nallely de León Montellano

La suspensión provisional de las corridas de toros programadas durante la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), fue considerada por colectivos animalistas como un avance en una lucha que, aseguran, busca cambiar la manera en que la sociedad entiende el entretenimiento y el trato hacia los animales.

Durante una conferencia de prensa, integrantes de Proyecto Solomino, Universitarios Animalistas Unidos, Casitas para Callejeros, Proyecto RAP y Protección y Fuerza Animal, acompañados por el abogado José Antonio Cid Trejo, señalaron que la resolución judicial obliga a detener los festejos taurinos mientras continúa el proceso legal.

La activista y académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Astrid Reveles, sostuvo que el movimiento no busca únicamente cancelar una corrida, sino cuestionar que el sufrimiento y la muerte de un animal sean utilizados como espectáculo.

“Los animales no son objetos de entretenimiento”, expresó, al señalar que la violencia no debería normalizarse bajo el argumento de que se trata de una tradición.

Advirtió que la discusión también tiene un componente social, particularmente por el mensaje que reciben niñas, niños y jóvenes cuando presencian espectáculos donde el dolor y la muerte forman parte del entretenimiento.

Los activistas señalaron que la suspensión representa un paso dentro de una lucha que pretenden llevar más allá de la Feria Nacional de Zacatecas, con el objetivo de impulsar cambios legales en materia de protección y bienestar animal.

Por su parte, el abogado José Antonio Cid Trejo explicó que la suspensión también alcanza a particulares involucrados en la organización de los eventos taurinos, por lo que no únicamente el Patronato, el DIF o el Ayuntamiento estarían obligados a acatarla.

Explicó que la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado ya promovió un recurso de queja, aunque aclaró que éste no suspende los efectos de la resolución provisional, por lo que mientras el tribunal determina lo conducente, la suspensión continúa vigente.

Los colectivos recordaron que en 2022 ya se había presentado un antecedente similar y acusaron que en aquella ocasión la suspensión habría sido únicamente simulada durante algunos minutos, permitiendo posteriormente la realización de las corridas.

Ante ello, adelantaron que buscarán que las autoridades garanticen el cumplimiento efectivo de la resolución y, de ser necesario, solicitarán medidas adicionales para evitar que los festejos taurinos se realicen pese a la suspensión.

Durante la conferencia también señalaron que más de 40 organizaciones y colectivos de distintas partes de Zacatecas respaldan el movimiento.

“Queremos ferias y celebraciones, pero queremos celebraciones que no impliquen violencia”, plantearon los activistas, quienes insistieron en que Zacatecas tiene la oportunidad de replantear sus tradiciones y construir una relación distinta con los animales.