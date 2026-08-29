FOTONOTA [SIN CABEZA]

¡Qué bonito fue ver a tantas familias llegar con sus perros y gatos a nuestra Caravana de Salud Canina y Felina en Pabellón de Arteaga!

Realizamos 389 acciones gratuitas, entre atención veterinaria, esterilizaciones, vacunación, desparasitación y orientación para contribuir a la salud de las mascotas.

Gracias a todas las personas que participaron y que, con responsabilidad y mucho cariño, procuran el bienestar de sus compañeros de vida.

Seguiremos recorriendo los municipios de Aguascalientes para acercar estos servicios a más familias y cuidar juntos de quienes también forman parte de nuestros hogares.

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