Tere Jiménez Mejora la Calidad de Vida de más de 200 Personas con Aparatos Auditivos y Prótesis

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de aparatos auditivos y prótesis a personas de todos los municipios del estado; el objetivo es brindarles herramientas que les permitan recuperar autonomía, fortalecer su movilidad y mejorar su integración a la vida familiar, académica y laboral.

“Seguiremos trabajando para que las personas con discapacidad tengan cada vez menos obstáculos para estudiar, trabajar, trasladarse, hacer deporte o participar plenamente en su comunidad. Acérquense a los programas que tenemos para ustedes, hay lentes, sillas de ruedas, andaderas, prótesis de cadera y de rodilla, todo completamente gratuito”, les dijo la gobernadora a las personas ahí reunidas.

Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, detalló que en esta jornada se benefició a 206 personas con discapacidad auditiva bilateral o unilateral, quienes recibieron un total de 237 auxiliares auditivos; además se entregaron 12 prótesis de pierna y brazo a igual número de personas con pérdida de miembros para favorecer su movilidad y autonomía.

Dijo que estos apoyos se dirigen principalmente a personas de sectores vulnerables que, debido a la falta de audición o movilidad, enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas, continuar con sus estudios, desempeñar un trabajo o participar plenamente en la dinámica de sus familias.

“Para el DIF Estatal y para la gobernadora, ustedes son muy importantes, no están solos, cuentan con nosotros; por eso contamos con el programa El Gigante Incluyente, a través del cual las personas con discapacidad reciben atención integral y cuentan con una credencial que, además de tener sus datos generales, les permite acceder a los diferentes programas y apoyos”, precisó Aurora Jiménez.

A nombre de las y los beneficiarios, Martha Isabel Salas Álvarez agradeció los apoyos recibidos: “gracias a todos por su compromiso y sensibilidad, especialmente a la gobernadora por impulsar y hacer posible este tipo de apoyos que llegan a quienes más los necesitamos; estos apoyos nos facilitan la realización de actividades cotidianas, favorecen la movilidad y nos permiten desenvolvernos con mayor seguridad y confianza, además de elevar nuestra estima y permitirnos alcanzar una vida más plena e independiente”.

En el evento que se realizó en el vestíbulo del Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, también estuvieron presentes el diputado federal Pablo Martínez López; Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal; Sandra Covarrubias, directora de Gestión Social del DIF Estatal, y Lizbeth Guadalupe Ortiz Durán, beneficiaria.