Creo que Heredaremos a las Próximas Generaciones un Estado y un País en Franco Deterioro: Susana Rodríguez

“Hay Mucho Valemadrismo en Zacatecas, Tiene Poca Educación Ambiental”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Susana Rodríguez Márquez, secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) en Zacatecas, reconoció que hay muchas zonas dentro de la entidad zacatecana que se encuentran “en el punto del desastre ecológico ante la fragilidad ambiental de diversas especies” y otros agravios contrarios a la ecología.

Priva además, “gran valemadrismo por lo que, sin ser catastrofista, creo que heredaremos a las próximas generaciones un estado y un país en franco deterioro”.

A ello, la funcionaria agregó que yo “no tendría que ser muy catastrofista porque” ni en Zacatecas ni en México “estamos haciendo lo correcto, no estamos poniendo de nuestra parte cada uno de nosotros y no puedo dar una cifra ni un porcentaje”, estimó.

Luego añadió que, en efecto, desde el punto de vista ecológico, “no lo estamos haciendo bien”.

Al reflexionar sobre su respuesta, Susana Rodríguez advirtió que “estamos cada vez siendo más omisos a la responsabilidad que deberíamos tener, porque no somos los únicos habitantes de este planeta y tenemos que tener el respeto para las demás especies con los protocolos que al respecto nos marcan las leyes, aunque tal pareciera que estas son letra muerta”.

Lamentó que sean las extensiones de cinturones humanos las que hayan exterminado los hábitats de los osos en el norte del estado, “pero es que ellos buscan alimento por instinto y no es cierto que al jaguar recientemente aparecido en Sombrerete lo enviaran (sic) a comerse animales de ganado o perros callejeros”.

Asimismo, dijo que en diversas zonas del estado se ha detectado la presencia de especies que estarían en riesgo de ser agredidas por los pobladores, para los casos de jaguares, que la población teme ataquen a sus ganados.

Se sabe que algunos presidentes municipales han recomendado a los pobladores que se armen para atacar a ese tipo de felinos, “pero no están tomando en cuenta que estos se encuentran en peligro de extinción y a nosotros no nos ha llegado tampoco ninguna denuncia”, aun cuando –refirió– ese tipo de hechos deben exponerse ante la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente).

Contrario a ello, indicó que en su persona y en calidad de titular de SAMA hace un llamado a la población de esas zonas donde habrían aparecido los jaguares y a sus alcaldes, con el fin de que “nos hagan favor de no incitar a la violencia en contra de esos animales o a que, en su defecto, resguarden a los animales de su ganado y mascotas.

“Pero que también sean ellos quienes den aviso a la Profepa y a Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) para que sean esas autoridades quienes puedan hacer el protocolo de cámaras trampa y de otro tipo de preventivos con el fin de que no se arme la población para poder cazarlos”.

Lamentó que el caso del jaguar citado, ocurrido en Sombrerete y el de un puma que apareció en Monte Escobedo, donde la gente fue incitada a lincharlos, lo cual calificó de irracional y advirtió que otro caso más pudo ocurrir en los cañones.

“A nosotros nos enviaron el video, pero no dicen en qué coordenadas ni nada de eso por lo que nosotros exhortamos a los presidentes municipales con el fin de que cumplan con lo que les corresponde y también a las autoridades federales y estatales para el acompañamiento”.

Protocolos

Rodríguez Márquez indicó que esas incitaciones al linchamiento de esos animales indica, por sobre todo, ignorancia.

Los alcaldes tendrían que conocer en primera instancia la Ley de Equilibrio Ecológico en la parte estatal y municipal, pero no se pueden abrogar el derecho de tomar las armas e ir a cazar a un animal que ni siquiera les representa un peligro a menos que esté en zona urbana pero aun así se debe dar aviso a la policía municipal para que Protección Civil (PC) proceda a narcotizarlo, pero primero debe avisarse a Profepa.

Para concluir, reiteró que estamos contribuyendo a realizar una desaparición paulatina de muchas zonas ecológicas naturales, por lo cual, sin duda que “estaríamos por rozar los linderos del desastre ecológico generalizado.

“Hay mucho valemadrismo en Zacatecas, para el caso de los tiraderos de aguas negras o ante el hecho de no esperar a que pase el camión recolector de la basura, lo cual es de un egoísmo generalizado por lo que sin duda las próximas generaciones no van a poder vivir en un mundo, el cual nosotros nos lo estamos acabando”.

“Y Zacatecas somos uno de los estados con menor educación ambiental y lo cierto es que vamos a dejar a nuestros niños un estado y un país en franco deterioro”, concluyó.