Hay un Detenido, el Hombre que Manejaba la Moto: Secretario de Seguridad de Aguascalientes

Califica de “Infierno” la Situación en Zacatecas

Por Benny Díaz

Aguascalientes, Ags.- La violencia que se registra al otro lado de la frontera volvió a sacudir la franja limítrofe entre Aguascalientes y Zacatecas. En entrevista colectiva, Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Estatal, informó que el reporte recibido señalaba que habitantes de comunidades de Asientos escucharon “un estruendo brutal, seco y ensordecedor [que] cimbró la carretera que conduce hacia Villa García, Zacatecas, apenas a dos kilómetros y medio del territorio aguascalentense”.

El saldo preliminar de esta incursión con explosivos fue “una motocicleta destrozada por los aires, un elemento de la policía municipal de Villa García herido, un vehículo particular consumido en su totalidad por la onda expansiva, un civil gravemente lesionado, presuntamente una mujer, cuya procedencia aún no se precisa, pues no se sabe si venía huyendo del infierno zacatecano o es originaria de nuestro estado, hay un detenido que es el hombre que manejaba la motocicleta y que ya investigan las autoridades de la entidad vecina”.

Ante la alerta emitida por la comandancia de Asientos, tras el reporte de vecinos que escucharon la detonación y observaron la columna de humo, la reacción de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fue inmediata. Las unidades se movilizaron a la zona colindante para contener cualquier efecto de dispersión.

Martínez Romo reiteró la instrucción de la gobernadora: “En seguridad no hay colores partidistas. Zacatecas y los límites han tenido constantemente incursiones donde nos afectan con el tema de explosivos, en cuanto se da esa alerta venimos a apoyar; las autoridades de Zacatecas se están haciendo cargo del evento y nosotros estamos atentos. Aguascalientes no baja la guardia, independientemente del tema político, la policía estatal va a reforzar y va a continuar con el apoyo hacia todos, la seguridad se trabaja todos los días”.

El secretario explicó que, según la información recabada, el atentado ocurrió cuando elementos de Villa García marcaron el alto a una motocicleta para una revisión de rutina. “En ese momento se dio la detonación del explosivo, una modalidad que ya se ha vuelto constante en las carreteras zacatecanas, afortunadamente, pese a lo aparatoso, el operativo no requirió el despliegue del helicóptero Fuerza Uno, ya que la situación de riesgo fue contenida de manera terrestre y coordinada con las fuerzas de aquel estado”.

Sobre el vehículo particular captado en videos ciudadanos, Martínez Romo aclaró que se trató de un daño colateral. “Es el vehículo particular que lamentablemente iba pasando en el lugar equivocado. No le tocó en el momento, no fue para él, esperemos que la persona esté bien en su salud. El elemento policiaco y la persona civil fueron trasladados a Loreto para su valoración y evaluar si se quedan ahí, los llevan a Zacatecas capital o se solicita la cooperación médica hacia Aguascalientes, del civil no tenemos precisado por su condición si procedía de Zacatecas hacia Aguascalientes o viceversa, ya que debido al impacto cayó en inconsciencia”.

El secretario exhortó a los automovilistas que circulan por las carreteras de Aguascalientes a permitir el libre paso de convoyes policiales con sirena abierta, ya que responden a emergencias y cada minuto puede ser crucial.

Sobre este hecho, Martínez Romo pidió calma: “No se alarmen, creo que soy la persona idónea para dar el mensaje de tranquilidad: sí va a haber operativos, sí se están moviendo las unidades con sirena, pero es para el bien de Aguascalientes, por favor, que nos auxilien, que nos den la oportunidad de abrirnos el paso cuando vean el desplazamiento de unidades, porque hay veces que la gente no lo hace y necesitamos llegar con oportunidad”.

Finalmente, subrayó que “el estado mantiene patrullajes reforzados tanto con unidades rotuladas como con vehículos encubiertos de investigación, en el combate a la delincuencia no hay tregua que valga”, aunque el vecino estado siga convertido en un polvorín.