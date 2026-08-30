Jóvenes Zacatecanas Hallan Vocación en la Disciplina Militar

Jóvenes Zacatecanas Hallan Vocación en la Disciplina Militar

“Hay Rigurosidad, Pero no es Incómoda ni Molesta”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Dos jóvenes mujeres conscriptos, adscritas al Servicio Militar Nacional en Zacatecas, expresaron su beneplácito por realizar sus aprendizajes en la XI Zona Militar de Guadalupe con el proyecto de seguir ambas la carrera de las armas o elegir otras profesiones dentro del mismo Ejército.

Ellas son Deyra Camila y Karen Marlén Torres, quienes hace meses desarrollan ahí su servicio militar, de lo cual dijeron sentirse satisfechas.

Deyra Camila indicó que su permanencia en la Onceava Zona Militar le ha resultado sumamente placentera: “Estoy bastante a gusto porque antes de venir aquí no pensaba en encontrarme un ambiente así de preparado porque la disciplina se encuentra muy rigurosa, pero no es incómoda ni es molesta, sino que es muy a gusto, la verdad”.

Por el momento, Deyra Camila realiza sus estudios en el Bachillerato General Policiaco (BGP), donde “mis maestros son una maravilla, sí.

“Principalmente nos enseñan la disciplina, el respeto a las autoridades y las materias de cajón, como las matemáticas, la historia y todo eso, pero siempre con la rigurosidad de uno mismo, el respeto hacia la patria, la bandera”.

La joven conscripto planea desarrollar con posterioridad la carrera de las armas en la ciudad de México.

“Pero mi relación con las otras jóvenes es muy amena, ya que todas nos llevamos muy bien y somos muy empáticas pues si una se equivoca, la otra se la recuerda, con ese tacto, no con el afán de burla sino mediante empatía y comprensión”.

Satisfecha al Momento de sus Logros

Al lado de ella, Karen Marlén Torres refirió que su educación se ha visto forjada en valores, uno de los cuales es, para ella esencial: la familia.

“Estos son tiempos difíciles en Zacatecas, bastante difíciles, pero a nosotros la disciplina que recibimos aquí nos ayuda bastante”.

Karen afirmó segura que ella va a seguir el camino de las armas, por lo cual espera darse de alta en la XI Zona Militar, una vez que concluya su instrucción militar previa.

“Pero pues yo decidí primero iniciar desde abajo porque es como se debe de empezar por lo que creo que no deberían muchos volarse tanto, porque está bien difícil iniciar desde arriba y así las cosas no terminan nada bien”.

Al concluir, señalaron que esperan ser referente para sus hogares y escuelas, a partir de valores humanos universales, en el respeto a la dignidad y la integridad del ser humano, “para comenzar”, citaron.