[SIN CABEZA]

Johan Yazied Reséndez Rico y Humberto Josué Soto Esquivel, campeones de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, se incorporan a las Fuerzas Básicas del Club Necaxa, donde continuarán con su formación y desarrollo dentro del futbol.

Este logro representa el resultado del esfuerzo, la constancia y el compromiso que ambos atletas han demostrado a lo largo de su trayectoria deportiva, al conquistar el primer lugar en la máxima justa nacional juvenil.

Desde el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes celebramos este importante paso en la carrera de Johan y Humberto, y reconocemos el trabajo de sus familias, entrenadores y de todas las personas que han contribuido a su crecimiento.

¡Felicidades, campeones! Que sigan los éxitos y las nuevas metas dentro y fuera de la cancha.