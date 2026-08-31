Alcalde de Ojocaliente Ordena Suspender Clases y Actividades del Ayuntamiento

Además de Cancelar la Coronación de la Reina de la Feria

Ojocaliente, Zac.- Juan Manuel Zambrano, alcalde de Ojocaliente, emitió tres comunicados oficiales en los que dio a conocer decisiones preventivas y de resguardo, tras el criminal atentado ocurrido anoche.

En el primer mensaje, informó que se tomó la decisión de cancelar el evento de coronación de la Reina de la Feria 2026. La medida, explicó, responde a la necesidad de salvaguardar la integridad física y la seguridad de habitantes y visitantes.

Señaló que, ante las circunstancias actuales, actuar con responsabilidad y prudencia es indispensable para garantizar el bienestar común. Reiteró que el gobierno local trabaja de manera permanente y coordinada con los tres órdenes de gobierno para atender la situación y restablecer la paz en Ojocaliente.

En un segundo comunicado, se anunció la suspensión de clases en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal, en todos los niveles, hasta nuevo aviso.

También se determinó la suspensión de la atención al público en las oficinas de la Presidencia Municipal y sus dependencias, manteniéndose en operación únicamente las áreas de emergencia y operativas.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. Subrayó que la integridad, seguridad y paz de los habitantes es la máxima prioridad en estos momentos.

Finalmente, en un tercer mensaje, se informó que las instalaciones del DIF Municipal y Protección Civil fueron habilitadas como puntos de apoyo preventivo para personas y familias en situación de vulnerabilidad o que requieran asistencia inmediata.

Se puso a disposición el número de atención directa 2311805544, con el exhorto a compartirlo para que llegue a quienes lo necesiten.

Zambrano agradeció la comprensión, solidaridad y colaboración de la población ante las medidas adoptadas. Reiteró que la seguridad y tranquilidad de las familias de Ojocaliente es la prioridad absoluta y aseguró que se mantendrá informada a la ciudadanía de manera oportuna y transparente mientras continúan las acciones coordinadas para restablecer el entorno de paz en el municipio.