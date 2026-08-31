Alista Miguel Varela su Segundo Informe

A Más Tardar lo Entregará el 15 de Septiembre

Por Gabriel Rodríguez Piña

El presidente municipal capitalino, Miguel Varela Pinedo, dijo que será a más tardar el próximo 15 de septiembre cuando haga entrega de su segundo informe de gobierno a la Legislatura local.

Advirtió que ese hecho ocurre en un lapso en el que cinco días antes y siete días después de esa entrega “estaremos realizando actividades en colonias y comunidades para dar a conocer acciones derivadas de ese segundo informe”.

El proyecto se presentará además en colonias y algunos polígonos, en los que resaltará que durante el último año “se ha desarrollado la rehabilitación de más espacios públicos, reforestación, domos escolares y pavimentaciones”.

Además, advirtió que la próxima semana, la Junta Local de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas decidirá si la rehabilitación de avenida Quebradilla será por concreto o adoquines.

“Pero en eso, nos vamos a sujetar a lo que nos diga la Junta Local de Monumentos y respecto del alumbrado público”; precisó que, acorde con los reportes recibidos, “se ha procedido al bacheo desde Quebradilla, con el fin de rehabilitar otros espacios del centro histórico”.

Defiende Campañas de Esterilización

Varela Pinedo destacó enfático que “no es por la campaña de esterilización emprendida por la alcaldía que ésta ocasione la muerte de mascotas”.

Recordó que el municipio lleva más de ocho años emprendiendo campañas de esterilización de mascotas, pero que de cualquier manera, “uno de los perros que falleció a partir de ese procedimiento no fue por esa causa sino debido a que traía otros problemas”.

El presidente municipal capitalino dijo que uno de los canes que habían sido llevados a esterilizar, ya se hallaba enfermo, este fin de semana en la colonia Estrella de Oro, acorde con lo que dieron a conocer, Isaac Rivera, titular de Medio Ambiente y el Centro de Control Canino.