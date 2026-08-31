Carlos Puente Asegura que Nunca les Marcó Línea a los Tres Diputados Expulsados del Partido Verde

El Objetivo del Partido, Dice, “no era Castigarlos”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de referir que estará atento al desarrollo del próximo quinto informe del gobernador David Monreal, para exaltar virtudes y revisar críticas, el diputado federal con licencia, por el Partido Verde, Carlos Puente, indicó que “nuestro objetivo no era castigar a ninguno de los tres diputados de nuestro partido que hace un par de semanas aprobaron en la LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas la reforma para reducir el número de plurinominales designadas por los partidos políticos”.

Como se recordará, el Partido Verde expulsó hace casi dos semanas a tres de sus diputados locales en Zacatecas, Lyndiana Bugarín Cortés, Georgia Fernanda Miranda Herrera y José Luis González Orozco, luego de que votaran a favor la reforma a la Ley Electoral sobre diputaciones plurinominales,

Puente expresó que, “en lo personal, mantengo una buena relación con la diputada Bugarín y los otros dos” exintegrantes del Verde en el Congreso local.

“Ella fue mi compañera diputada federal e incluso la impulsé para que estuviera como representante, en calidad de secretaria de aquella mesa directiva durante el primer año de esa Legislatura”.

Precisó que luego de la aprobación de Bugarín al lado de los otros dos legisladores, “ella misma asumió que todo es político y que dentro de ese aspecto se toman definiciones, por lo que los hechos por ellos realizados no puedo tomarlos como personales, ya que eso iría en contra de mi trabajo por la unidad”.

Lo que hubo, añadió, fue una “determinación de nuestro grupo parlamentario en el Verde en relación con esos tres (exintegrantes) que teníamos en la Legislatura de Zacatecas”.

“Fue nuestro comité ejecutivo nacional, el que –ante un tema que fuera en su momento difundido, publicitado y discutido al más alto nivel–, el partido (les) marcó una línea muy clara de por dónde era nuestra postura como instituto político.

“Pero si ellos decidieron no compartir esa línea a nosotros ya nos resultaba difícil mantener una representación que no te representa porque sería contradictorio y, además, con el fin de ya no causar división”, este problema los habría llevado de cualquier modo “a donde se sienten mejor representados o donde ellos sienten que representan tales o cuales ideas y propuestas de la mejor manera posible”.

Citó que, para facilitar ese éxodo, nunca, “ninguno de nosotros buscó pelear ni discutir, sino que cada uno estuviera en su lugar, pero de ahí a decidir en las determinaciones que por su parte tome la Legislatura (local) dentro de sus órganos de gobierno, no podemos ya defenderlos”.

La Cámara de Zacatecas tienen que hacer lo que le mandata la ley pero, además, “desconozco si pudieran ellos tres integrar un grupo de independientes y estar en órganos como la Junta de Coordinación Política, Administración y finanzas y otras”, aseguró el político.

En ese sentido, dijo que el Verde sigue en la impugnación a una reforma que “no fortalece la democracia ni en México ni en Zacatecas pero subrayó a los que se marcharon que nunca les hice un llamado a que votaran de tal o cual manera”.

Para concluir, dijo que de cara a la elección del candidato de Morena, “hay hechos como que van tres a cuatro o tres a tres y eso va a generarnos división en relación con el proceso de selección para la coordinación estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, por lo que hizo un llamado a la unidad”. A ello sumó que “nadie sobra”.