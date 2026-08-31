Criminal Atentado en Ojocaliente

Explota Coche Bomba Afuera de la Comandancia; Siete Heridos

Ojocaliente, Zac.- Seis civiles y una policía municipal resultaron heridos luego de que estallara un coche bomba afuera de la Comandancia de Policía de Ojocaliente, en la calle González Ortega, durante la noche de este domingo.

Además, 11 vehículos particulares y dos patrullas resultaron afectadas.

El hecho ocurrió poco antes de las 8 de la noche. De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, un vehículo que circulaba por la zona arrojó un objeto que posteriormente detonó cerca de las instalaciones policiales.

Sin embargo, más tarde se precisó que el explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones.

En un primer reporte se informó sobre dos personas heridas; posteriormente, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que el número de civiles lesionados ascendió a seis. Todos fueron trasladados para recibir atención médica.

Las autoridades estatales señalaron que ningún elemento de las corporaciones de seguridad resultó herido durante la agresión.

Tras la detonación, elementos de la Policía Estatal y corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la cabecera municipal para resguardar el área y localizar a los responsables.

El despliegue incluyó el cierre y resguardo del perímetro donde ocurrió la explosión, mientras se realizaban las primeras acciones para determinar las características del artefacto utilizado y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Reyes Mugüerza informó que, hasta el momento, la situación se encontraba bajo control y que el operativo de seguridad permanecía activo.

Las autoridades hicieron un llamado a la población de Ojocaliente a evitar acercarse a la zona de la explosión y permanecer atenta a las indicaciones de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, con el propósito de no exponerse a algún riesgo y permitir el desarrollo de las labores correspondientes.

De acuerdo con el funcionario, en las próximas horas la Mesa Estatal de Construcción de Paz dará a conocer información adicional conforme avance la atención del hecho y se obtengan mayores elementos sobre los responsables.

Hasta el cierre de esta información no se habían dado a conocer personas detenidas por el ataque.