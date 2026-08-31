Cumplen Morismas 202 Años de Tradición Histórica y Cultural

Participan Alrededor 29 mil Personas

Por Gabriel Rodríguez

Este domingo tuvo lugar el desfile conmemorativo de las Morismas de Bracho, que recorrió las principales calles del centro de la ciudad como parte de una tradición de cultura y fe en la capital zacatecana y que en 2026 cumple 202 años de celebrarse en Zacatecas, acorde con lo que mencionó Francisco Javier Cortés Navia, cronista de esa festividad, quien aseguró que esta celebración se realizó con la participación de 29 mil personas.

Fue por tal motivo que, previo a ello, en las principales calles de la ciudad se realizó este domingo el desfile que duró alrededor de dos horas hasta llegar a Lomas de Bracho, “uno de los más importantes que pasan por la ciudad cuando un par de días antes, ese tipo de concurrencias únicamente llegaban hasta la fuente de los Conquistadores”, explicó Cortés Navia.

El recorrido cruzó ayer por esas vialidades de la ciudad de Zacatecas donde intervinieron los 29 mil participantes en honor a San Juan Bautista, expresó el cronista especializado en el tema.

“Se trata de una festividad donde la fe, la tradición y la cultura se hacen presentes por lo que es un magno evento que da renombre a la ciudad, al estado, al país y es famoso a nivel mundial con lo que ello significa por su colorido y número de participantes”.

El maestro Cortés Navia añadió que se trata de un hecho que brinda paralelamente gran derrama económica a la ciudad, debido a que un porcentaje de los 29 mil participantes se mandan hacer uniformes con lo que ello implica de compra de telas y de trabajo a las costureras mientras que los moros “usan mochilas muy al estilo francés, en donde portan itacates con frutas y verduras, además de un bolillo”.

“Desde la perspectiva en que se le vea, las Morismas tienen un enorme significado cultural, artístico y económico”, mencionó.

Cortés Navia expresó que esa festividad consiste básicamente “en la representación de tres grandes obras teatrales, una de las cuales, digamos que la primera, fue la que se inició en el año de 1824 en Zacatecas y es la batalla de Lepanto”.

La otra es la representación surgida en el año de 1923, en la que se desarrolla la novela de Nicolás de Piamonte y los 12 pares de Francia y la otra es la representación de los milagros de San Juan Bautista.

“En las escenificaciones existen muchos anacronismos, derivados de la vestimenta de los uniformes debido a que, por ejemplo, la batalla de Lepanto fue naval, mientras que los uniformes que ahí se usan son de la guerra de Independencia o de la Intervención francesa, a la par que las batallas de moros y cristianos tienen el estilo de las vestimentas de las guerras de Independencia y también de Reforma”.

El cronista de las Morismas subrayó que en la celebración participaron alrededor de 29 mil personas en calidad de actores urbanos en tanto que durante los cuatro días que se llevaron a cabo las escenificaciones, entre desfiles y peregrinaciones, se estimó asistirían alrededor de 80 mil personas.

Seguridad garantizada

Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública en la localidad capitalina dio a conocer que desde el pasado jueves 27 de agosto se montó un proyecto perimetral de seguridad en los alrededores de Bracho.

El cerco incluyó la supervisión del uso de pólvora durante las escenificaciones, además de restringir el consumo de bebidas alcohólicas en el desfile de este domingo 30 de agosto por el centro de la ciudad y durante las batallas teatrales en el norte de la capital.

La estrategia contempló tres anillos de protección, control de pólvora a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el veto a la venta y consumo de alcohol en las zonas de las representaciones.

Además, por indicaciones del presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, la policía municipal se sumó a ello, apegada a la estrategia de seguridad encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Medina Mayoral.

Serrano Osornio precisó, respecto de la seguridad dentro y en los alrededores de Lomas de Bracho, que fueron los propios participantes quienes socializaron de modo previo los temas en materia de seguridad con el fin de prevenir accidentes y connatos de violencia.

“Esta vez se evitó hubiera un uso desmedido de la pólvora y de consumo de alcohol durante las festividades, debido a que, en una ocasión anterior, hubo sanciones a quienes infringieron la norma antiexplosivos y provocaron luego una riña colectiva”.

Por tales motivos, ayer se reforzaron todas las medidas de seguridad en tanto que fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), la que determinó las cantidades normales, no excesivas, en lo relativo al uso de la pólvora.