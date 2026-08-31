Todo Listo Para un Regreso a Clases Seguro y Ordenado en Aguascalientes

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) tiene listo el operativo “Escuela Segura”, que se desplegará este lunes 31 de agosto con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que desde temprana hora se desplegarán elementos de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales que forman parte del Mando Coordinado, con presencia en escuelas y comunidades de todo el estado.
Detalló que el operativo contempla vigilancia en los alrededores de planteles de preescolar, primaria y secundaria, especialmente durante los horarios de entrada y salida, así como la instalación de unidades en puntos estratégicos.
Asimismo, elementos del Mando Coordinado, de la Policía Metropolitana y de la Policía Vial apoyarán en las principales zonas escolares para agilizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.
Finalmente, destacó que el objetivo es que las y los estudiantes regresen a las aulas con seguridad y que las familias cuenten con el acompañamiento de las corporaciones policiales durante el inicio del nuevo ciclo escolar.