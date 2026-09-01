El Programa Presidencial Para Mejorar la Salud Pública

Por Martí Batres Guadarrama

LA PRESIDENTA de México, Claudia Sheinbaum, ha marcado las prioridades de su gestión en sus primeros dos años de gobierno, entre ellas, la salud pública.

PARA CONCRETAR las transformaciones que pretende, la Presidenta ha impulsado varias iniciativas estratégicas: Salud Casa por Casa, Farmacias del Bienestar, Vive Saludable Vive Feliz, Consultorios SUS, nuevos hospitales y clínicas y, por supuesto, el Servicio Universal de Salud.

CON EL programa Salud Casa por Casa, realizado por la Secretaría de Bienestar, 20 mil enfermeras tienen la tarea de visitar los domicilios de 12.5 millones de personas adultas mayores y 2.5 millones de personas con discapacidad, con el objeto de prevenir, detectar o dar seguimiento a casos de hipertensión, diabetes, obesidad y dislipidemia.

CON EL programa Salud Casa por Casa se articula otro: Farmacias del Bienestar, por el cual se instalarán 6 mil 500 farmacias en las que las personas visitadas podrán ir a recoger sus medicamentos gratuitos con la receta que las enfermeras autorizadas les brinden en su domicilio.

VIVE SALUDABLE Vive Feliz es un programa que se realiza con la colaboración de la SEP, fortaleciendo la prevención de obesidad y sobrepeso, así como la salud bucal, oftalmológica y auditiva de alumnas y alumnos de las escuelas de nivel básico.

OTRA INICIATIVA importante es la instalación de 12 mil 500 Consultorios de Atención Primaria, cuya función es resolver padecimientos agudos como dolores de cabeza, malestares estomacales o resfriados de forma inmediata, sin necesidad de cita. También podrán dar seguimiento a enfermedades crónicas no transmisibles y a embarazos. Tendrán un cuadro de 90 medicamentos gratuitos. Serán construidos por el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE. A partir de 2027 darán servicio universal, sin distinción de derechohabiencia.

EN CUANTO a la infraestructura, en 20 meses se han construido 33 hospitales, 11 Unidades de Medicina Familiar y 36 Centros de Salud.

ESTA LABOR se corona con la creación del Servicio Universal de Salud (SUS), espacio de coordinación del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Dirección de salud de PEMEX, con el objeto de ofrecer un sistema unificado a la población. Con la credencial del SUS, las personas podrán acudir a las diversas instituciones, sin importar la derechohabiencia, a partir del 2027, en las siguientes áreas: atención primaria, vacunación, urgencias, embarazo de alto riesgo, código infarto, código cerebro y continuidad de tratamientos como insuficiencia renal crónica, trasplantes, cáncer, VIH y hemofilia.

ASÍ, LA Presidenta está mejorando el sistema de salud, a lo largo del territorio nacional, desde Sonora hasta Yucatán.