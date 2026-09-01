Ataque en Ojocaliente, una Reacción Ante los Avances en Seguridad: Reyes Mugüerza

Saldo de 11 Personas Heridas y 17 Inmuebles y 11 Vehículos Afectados

Por Gabriel Rodríguez Piña

Rodrigo Reyes, secretario de gobierno en Zacatecas, informó que habría sido un particular quien dejó cerca de las instalaciones de seguridad de Ojocaliente un automóvil Seat que explotó cuando iba a ser inspeccionado, lo que produjo 11 personas heridas el domingo pasado.

El funcionario aseguró que “el hecho se halla en investigación mediante labores de inteligencia y que no se trató sino de una reacción del CO [crimen organizado] ante los avances logrados por el gobierno en materia de seguridad”.

Reyes Mugüerza confirmó así que se trató de una explosión fuera de la comandancia de la policía municipal ojocalentense “que se llevó a cabo con artefactos explosivos”.

“Sabemos que se trató de un civil que iba manejando un vehículo tipo Seat con reporte de robo en Jalisco desde abril pasado, quien llega y lo estaciona detrás de una de las unidades policiacas al lado de las cuales había un vehículo blindado cerca de esa comisaría y, en cuestión de minutos, el sujeto lo deja encendido, camina unas cuadras y de inmediato una sujeto mujer iba a inspeccionarlo, pero justo antes de que ella saliera de la comandancia se activó el mecanismo explosivo que se encontraba al interior del vehículo”, explicó.

Poco después informó que la onda explosiva causó daños mayores a los inmuebles cercanos y dejó un total de 17 de ellos afectados en los alrededores de la comandancia, más 30 más con algún tipo de daño desde cristales rotos hasta afectaciones estructurales.

Once Personas Heridas

Reyes Mugüerza destacó además que se tiene el reporte de 11 personas heridas con dicha explosión, “todas las cuales están recibiendo atención médica y solamente tenemos el reporte de una lesionada grave que es atendida en el ISSSTE mientras que otras reciben lo propio en el hospital comunitario de Ojocaliente, pero están fuera de peligro”, refirió.

Como parte de las fases de investigación, el secretario gubernamental dijo que se realiza un operativo de investigación, lo mismo que se realiza el “levantamiento de un censo relativo a los daños en viviendas”.

Además, hubo 11 vehículos dañados y hay una cuadrilla de apoyo para atender todos los problemas de afectaciones que pudieron ocurrir dentro y fuera de las áreas de expansión de los explosivos.

“Colaborarán en ello el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Justicia que se encuentran camino de Ojocaliente”, advirtió.

“Creemos que se trata de reacciones del CO a los últimos resultados que hemos tenido en combate a los actos de violencia, pero no vamos a dar ni un paso atrás en esas acciones”, concluyó.