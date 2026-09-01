Identifican al Detenido Tras el Bombazo en Villa García

Es Originario de Aguascalientes

Es vecino del municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes el delincuente que fue capturado tras el ataque a policías uniformados con una “moto bomba”, en terrenos del municipio de Villa García, Zacatecas, límites con Aguascalientes, el pasado sábado.

Se trata de William Ariel Rangel Martínez, de 18 años, quien tenía un boletín de búsqueda.

En la fecha referida, al filo de las 14:30 horas, hizo estallar un artefacto adherido a una motocicleta que dejaron sobre la carretera estatal 47, que conecta a la comunidad San Rafael de Ocampo, Asientos, con el municipio de Villa García, Zacatecas.

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas y una civil resultaron heridos tras la explosión, mientras que al menos dos vehículos quedaron destruidos.

Al revelarse la identidad del único detenido por ese violento hecho, William Ariel Rangel Martínez, arrojó que sus familiares lo habían reportado como desaparecido el 10 de junio de este año y la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió un boletín de búsqueda.

De acuerdo con información extraoficial, su ausencia se debió a que fue reclutado por la delincuencia organizada.