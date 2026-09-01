Los que Gobiernan Zacatecas Tratan de Imponer a su Candidata: Narro Céspedes

Descarta sea Elegida, Pues “Carga con el Pecado Original, que es el Nepotismo”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de condenar los hechos de violencia terrorista ocurridos en diversos puntos del estado de modo reciente, el legislador federal con licencia por Morena, José Narro, indicó que en la deliberación final sobre él o la contendiente de ese partido en Zacatecas, de cara la sucesión gubernamental en 2027, “nosotros ya sabemos que habrá una imposición”.

Narro Céspedes indicó que, en el nombramiento del coordinador o coordinadora estatal, “vemos que ese tema no se ha resuelto y lo único que existe es seguir posponiendo el nombramiento”.

El diputado federal con licencia por el instituto político guinda, añadió que “se nos ha dicho que después de esta semana, a la siguiente, se va a hacer dicho nombramiento precisamente para abrir un espacio de respeto al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Asimismo, destacó que, luego de ello, “la titular federal del Ejecutivo va a empezar a salir a los estados a dar su informe en cada una de las entidades del país, por lo que aquí en Zacatecas se ha comentado que va a venir el próximo viernes 4 de septiembre y pareciera que así va a ser”.

Él mismo detalló que ese periplo presidencial, dentro del cual todavía no tiene lugar para Zacatecas el nombramiento de ningún candidato, ocurriría como parte de un proceso de revisión de las estructuras de Morena en todo el país o que iría de un análisis de los más sencillos a los más complicados para deliberar respecto de los nombramientos.

“Es por eso que, de manera probable, Zacatecas sería de los últimos en resolverse en ese aspecto, hecho que de manera presumible quedaría solucionado a fines de septiembre o principios de octubre con el fin de que no nos desesperemos y que haya además tiempo suficiente para dicho nombramiento”, citó.

El Gobierno, Bajo sus Propias Presiones

Más adelante dijo que a la distancia “se ven las presiones de los que gobiernan Zacatecas para tratar de imponer a su candidata a la gubernatura” (en la persona de Verónica Díaz Robles).

“Nosotros lo que vemos es que hay una pugna y una gran confrontación al interior del equipo (gubernamental) de los que van a decidir respecto de la sucesión al personaje designado”.

Asimismo, indicó que,-incluso dentro de ellos mismos, “son dos cosas las que se deben valorar, quién es competitivo y quien lucha por la unidad de Zacatecas por lo que creo que, en ese aspecto, podemos ser el candidato de unidad para el estado”, citó.

Refirió que, como parte de las encuestas que ellos han levantado sobre su persona, “vamos arriba cuatro puntos por lo que es importante que ya se decida al sucesor por medio de una encuesta transparente y no manipulada por medio de las acciones político-legales del partido, que es lo único que puede garantizar la unidad de Morena en Zacatecas”.

A pregunta sobre si “¿lo que ustedes mismos han llamado la imposición de Monreal Ávila en la persona de su ungida no terminaría por triunfar?”, José Narro respondió, “pensamos que siempre hay alternativas”.

Y al referirse a Díaz Robles precisó: “creo que ella no cumple con los requisitos de elegibilidad porque carga con el pecado original, que es el nepotismo”.