Mantienen Toma Docentes de la Escuela Normal

Secretaría de Educación Incumple Acuerdos y Compromisos

Por Nallely de León Montellano

Ante el retraso en el cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos por la Secretaría de Educación, docentes de la Escuela Normal mantienen una jornada de protesta en las instalaciones del plantel, luego de que así lo determinara la delegación sindical en asamblea.

Luis Humberto García explicó que la inconformidad deriva de varios puntos incluidos en el pliego petitorio y en al menos tres minutas que, dijo, fueron firmadas con las autoridades y que no han tenido seguimiento.

Entre las principales demandas se encuentra la regularización de contratos docentes, procesos de recategorización y el pago puntual de algunos trabajadores que han enfrentado retrasos derivados de trámites administrativos y cuestiones normativas.

Actualmente son ocho los contratos que permanecen pendientes de regularización. De ellos, únicamente dos ya fueron resueltos, mientras que el resto continúa en revisión.

Otro de los problemas señalados tiene que ver con docentes que quedaron fuera de las medidas del programa nacional de bienestar salarial debido a las claves que tienen reconocidas ante la Secretaría, situación que, de acuerdo con García, mantiene a algunos trabajadores con salarios que no les permiten cubrir adecuadamente sus necesidades.

El representante señaló que las negociaciones comenzaron desde el año pasado y que se han realizado siete mesas de trabajo. Sin embargo, desde marzo o abril, tras la salida del titular del Departamento de Normales, dejaron de tener seguimiento.

El paro, explicó, pudo comenzar desde el cierre del ciclo escolar anterior, pero los docentes decidieron esperar para no afectar a los estudiantes que se encontraban en procesos de titulación e ingreso.

Ahora, alrededor de 600 estudiantes se ven afectados directamente por la suspensión de actividades.

Los trabajadores también mantienen entre sus demandas el cumplimiento de acuerdos relacionados con vivienda, tema que forma parte del pliego petitorio y que, señalaron, corresponde atender al Gobierno del Estado.

García informó que este lunes esperaban reunirse con autoridades de la Secretaría de Educación a las 5 de la tarde. Hasta el momento, dijo, ese es el único acercamiento que han tenido después de enviar su pliego petitorio el jueves y solicitar formalmente una mesa de diálogo.

Por ahora, el acuerdo de la base es permanecer en las instalaciones de la Normal. Después de la reunión con las autoridades, será la propia delegación la que determine si continúan con la protesta o si emprenden nuevas acciones.

El representante pidió comprensión a estudiantes, madres y padres de familia y a la ciudadanía, al insistir en que las demandas no buscan privilegios y que la movilización, aseguró, no tiene una finalidad política, sino que responde a la exigencia de que se cumplan derechos y acuerdos laborales.