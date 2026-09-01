Qué Miedo Vivir Expuestos en Este Clima de Violencia que hoy Vivimos en Zacatecas: María Teresa López

Dayán Cruz Pide Atención Integral a Víctimas del Ataque en Ojocaliente

Por Nallely de León Montellano

La explosión registrada la noche del domingo en las inmediaciones de la comandancia municipal de Ojocaliente llegó este lunes a la tribuna del Congreso del Estado, donde diputadas pidieron atención para las personas afectadas y cuestionaron las condiciones de seguridad que enfrenta la población.

Durante la sesión de la Comisión Permanente de la 65 Legislatura, la diputada Dayán Cruz Hernández, representante del Distrito 11, manifestó su solidaridad con la policía municipal lesionada, las personas civiles afectadas y las familias que resultaron con daños en sus viviendas y vehículos.

Señaló que la atención no debe quedarse únicamente en la investigación del ataque, sino incluir apoyo médico, psicológico y jurídico para las víctimas, además de un censo de los daños ocasionados por la detonación.

La legisladora mencionó que de manera extraoficial se habla de alrededor de 30 viviendas e inmuebles afectados, mientras que también existen versiones distintas sobre el número de personas lesionadas. Por ello, pidió que las autoridades realicen un registro formal que permita conocer con certeza las afectaciones y atender a cada familia.

Cruz Hernández también planteó fortalecer el fondo estatal destinado a la atención de víctimas, que actualmente ronda los 9.5 millones de pesos, al considerar que los recursos pueden resultar insuficientes ante hechos de alto impacto como el ocurrido en Ojocaliente.

Durante la discusión, la diputada María Teresa López García expresó su preocupación por el escenario de violencia que vive Zacatecas y advirtió que la situación también genera temor de cara a la próxima Feria Nacional de Zacatecas.

“Qué miedo dejar a tus hijos, qué miedo estar ahí y qué miedo vivir expuestos hasta en este clima de violencia que hoy vivimos en Zacatecas”, expresó.

Las legisladoras coincidieron en que las autoridades deben reconocer la gravedad de la situación y actuar antes de que ocurran nuevos hechos.

En la misma sesión, Cruz Hernández señaló que el alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, ha solicitado desde hace tiempo la reubicación de la comandancia municipal debido a las condiciones de seguridad de la zona.

Aseguró que el Ayuntamiento estaría dispuesto a aportar recursos para construir nuevas instalaciones, pero que permanece pendiente la participación del Gobierno del Estado.

“Mientras no se reconocen los errores, ¿cómo los vas a mejorar?”, cuestionó la diputada al referirse a la necesidad de atender las condiciones que enfrenta el municipio.