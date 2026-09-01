Regresan a Clases 338 mil Educandos de Nivel Básico

Inició el Ciclo Escolar 2026-2027 en el Estado de Zacatecas

Por Gabriel Rodríguez Piña

Este lunes iniciaron sus cursos 337 mil 506 alumnos de educación básica en todo el estado de Zacatecas, con motivo del calendario escolar 2026-2027, conformado a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Armando Delgadillo Ruvalcaba, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) precisó que, por tal motivo, el gobernador David Monreal designó “se hiciera entrega a cada uno de esos escolares de sus respectivos paquetes de mochilas y útiles escolares, dirigidos en específico, detalló, para alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria con el fin de beneficiar así a más de 263 mil estudiantes”.

Delgadillo Ruvalcaba precisó que gobierno del estado invirtió al respecto, alrededor de 184 millones de pesos “con lo cual se pretende reducir los gastos de temporada en cada uno de los hogares en los 58 municipios del estado”.

Además, el titular educativo destacó que 24 mil 885 docentes y directivos participaron de manera previa en la realización de la Fase Intensiva de Consejos Técnicos Escolares (CTE), que es un periodo de ensayo para recibir dentro de los centros educativos a niñas, niños y adolescentes.

“Nosotros creemos que ese tipo de herramientas nos permitirán contribuir de manera positiva en su formación pedagógica”, asentó el titular estatal educativo.

También reconoció el trabajo realizado por más de cinco mil 300 trabajadores entre administrativos y personal de apoyo encauzados a dar un mejor servicio, “quienes contribuyeron de manera dedicada al mantenimiento de las cuatro mil 785 escuelas públicas que abrieron sus puertas este lunes 31 de agosto”.

Cabe destacar que habría alrededor de 185 días hábiles para este ciclo escolar, periodo para el cual se tienen programadas ocho sesiones CTE, la primera de las cuales será el viernes 25 de septiembre del presente año

El secretario del área anunció que para este periodo escolar se consideraron nueve días de suspensión de actividades docentes, de modo que el miércoles 16 de septiembre será la primera de ellas, “o el primer día que el alumnado se ausente de las aulas por motivo de festejos patrios”, detalló.

Aseguró que fue durante el pasado receso escolar que se realizaron las asignaciones de maestras y maestros a fin de que todos los grupos de las escuelas gocen de un docente que instruya a los niños.

Delgadillo Ruvalcaba destacó que los niños regresarán a las aulas con uniforme y útiles escolares, “en los que los docentes, padres y madres de familia, así como todo el sistema educativo los apoyarán para que alcancen sus metas profesionales”.