Reinstalan Ventanilla Única Para Permisos en el Centro Histórico de Zacatecas

Acuerdo Entre el Centro INAH y el Ayuntamiento

Por Nallely de León Montellano

Los trámites para realizar obras, colocar anuncios o intervenir inmuebles dentro del Centro Histórico de Zacatecas podrán concentrarse nuevamente en una sola Ventanilla Única, luego del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento capitalino y el Centro INAH Zacatecas.

La medida busca reducir el tiempo que ciudadanos, arquitectos e inversionistas destinan a gestionar permisos ante distintas instancias, un proceso que anteriormente podía extenderse hasta cuatro meses.

Carlos Emilio Ramírez Valtierra, director general de Desarrollo Urbano y Patrimonio, explicó que anteriormente los solicitantes tenían que acudir por separado al Ayuntamiento y al INAH, lo que generaba procesos más largos y, en algunos casos, retrasaba intervenciones en inmuebles del Centro Histórico.

Con la reinstalación de la Ventanilla Única, las solicitudes serán revisadas de manera conjunta por ambas instituciones a través de una comisión dictaminadora, con la intención de unificar observaciones y criterios.

El director del Centro INAH Zacatecas, Raúl Pacheco Pérez, señaló que los usuarios podrán entregar su expediente en un solo lugar y recibir una respuesta conjunta, lo que también busca dar mayor certeza sobre los permisos y las intervenciones que se realicen en una ciudad reconocida como Patrimonio Mundial.

El convenio fue firmado por el Ayuntamiento de Zacatecas y el Centro INAH, y de acuerdo con lo señalado durante el acto, la intención es que este mecanismo continúe más allá de las actuales administraciones.

La Ventanilla Única atenderá principalmente los trámites relacionados con obras, anuncios e intervenciones dentro del Centro Histórico, donde cualquier modificación debe considerar tanto las necesidades de quienes buscan realizar alguna obra como la protección del patrimonio arquitectónico.