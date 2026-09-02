Aumenta Malestar Entre Docentes de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho

El Secretario de Educación los Dejó Plantados

Por Nallely de León Montellano

Luego de que la Secretaría de Educación cancelara de último momento la reunión que había sido acordada con docentes de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, integrantes de la delegación D-II-I de la Sección 58 del SNTE anunciaron que intensificarán sus medidas de protesta.

Luis Humberto Jasso, secretario general de la delegación, señaló que la reunión estaba prevista para este lunes, pero fue cancelada por la autoridad educativa sin que hasta el momento se haya concretado una nueva fecha.

Explicó que los docentes habían solicitado que el encuentro fuera encabezado por el secretario de Educación, debido a que es quien tiene facultades para firmar las minutas y acuerdos que permanecen pendientes.

Ante la falta de respuesta, la delegación realizó una nueva asamblea y acordó ampliar las movilizaciones a partir de este martes, con la toma de otros espacios, además del plantón que mantienen en la Escuela Normal.

Jasso advirtió que la situación también podría afectar a los estudiantes, particularmente por el riesgo de que se pierdan becas que deben tramitarse al inicio del semestre y cuya plataforma federal estaría próxima a cerrar.

“De ninguna forma vamos a permitir que se les responsabilice o culpe de ello”, sostuvo, al señalar que cualquier afectación derivada de la suspensión de actividades deberá ser asumida por las autoridades estatales.

El dirigente sindical consideró que la Normal enfrenta una situación de crisis pese a sus 200 años de trayectoria y acusó a la Secretaría de Educación de no atender con prontitud los problemas planteados por trabajadores y estudiantes.

Dijo que continuarán con las acciones de protesta mientras no exista una mesa de diálogo que permita destrabar los acuerdos pendientes y garantizar las condiciones para que la institución pueda operar con normalidad.

“Exigimos que se atienda con prontitud para que las cosas se normalicen y se regularicen”, concluyó.