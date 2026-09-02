Hechos Violentos no han Afectado Actividades Económicas: Miranda

Ninguna Empresa ha Manifestado Preocupación, Asegura

Por Nallely de León Montellano

Sobre las repercusiones económicas de los hechos violentos ocurridos el pasado domingo en Ojocaliente, Jorge Miranda Castro, reconoció que la inseguridad sí puede afectar la actividad económica y el turismo.

Consideró que recuperar la tranquilidad en el municipio debe ser una prioridad y adelantó que buscarán trabajar con el Gobierno del Estado para plantear acciones que ayuden a reactivar la economía local.

Entre las propuestas se encuentra realizar una feria de financiamiento en Ojocaliente para acercar a productores y emprendedores las opciones de crédito disponibles a través de la Secretaría de Economía.

Miranda Castro sostuvo que, pese a los hechos recientes, desde la dependencia no han recibido reportes de empresas que hayan manifestado preocupación o cambios en sus planes de operación por motivos de seguridad.

Afirmó que hasta el momento tampoco se ha registrado una pérdida de empleos atribuible a esta situación, aunque reconoció que la violencia representa un factor que puede terminar afectando la actividad económica si no se logra mantener la paz.

Clúster Automotriz

Alrededor de 30 empresas de la industria automotriz podrían integrarse al clúster que se busca conformar en Zacatecas, aunque hasta ahora cerca de 60 por ciento ha avanzado en el proceso para formalizar su participación.

Jorge Miranda Castro, secretario de Economía, explicó que actualmente se recaban las cartas de intención de las empresas y se prepara un último acercamiento con aquellas que todavía no han confirmado su incorporación.

Como parte del proceso, la dependencia también busca intercambiar experiencias con los clústeres automotrices de Jalisco y Coahuila, entidades que ya cuentan con varios años de trabajo en este modelo.

La intención, dijo Miranda Castro, es conocer las prácticas que han funcionado en otros estados y evitar que Zacatecas tenga que recorrer desde el inicio una curva de aprendizaje.

“Queremos escuchar de ellos las buenas prácticas y compartir experiencias para evitar la curva de aprendizaje”, señaló.

El Fondo Plata

El funcionario también habló sobre Fondo Plata y aseguró que se ha logrado reducir de manera importante la cartera vencida. Dijo que el organismo mantiene financiamientos con tasas competitivas y que durante este año se ha avanzado alrededor de 30 por ciento respecto a lo registrado en el pasado reciente.