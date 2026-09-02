Me Acusaron por Revanchismo Político y sin Sustento Alguno: Flores Mendoza

Advierte que no Cederá “un Solo Centímetro”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de asumirse como perseguido político, el regidor priísta por Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, destacó que su restitución al cabildo de esa localidad fue por mandato judicial tripartita y que se reintegró “con afán de ser revisado de manera constante”.

Flores Mendoza dijo que esas acciones en su contra “se realizaron a partir del revanchismo político y sin sustento a partir de difamaciones y calumnias que me perjudicaron en lo personal y familiar”.

Añadió que, el último de eso casos, “se debió a que una vez y habiendo cumplido una sanción administrativa de abuso de autoridad, donde quedó establecido que no hubo un solo centavo de daño al erario público municipal, violentaron mis derechos humanos, personales, político-personales y jurisdiccionales”.

Al respecto añadió que, para afectarlo, se organizó en su contra toda una coalición de funcionarios por lo que presentó su caso ante tres magistradas, “quienes afortunadamente resolvieron que no había materia, por lo que ordenaron de inmediato mi restitución con todos mis derechos como regidor del Ayuntamiento de Guadalupe”.

El político priísta precisó además que en la alcaldía tomaron más de dos semanas en acatar el mandato, “además de que no quisieron darme de alta en el WhatsApp que tenemos en el equipo gobernante, reconocido como medio de comunicación para convocar a los integrantes del Ayuntamiento e incluso, en la toma de lista quisieron ponerme inasistencia, pero al final estuve ahí”.

Fue este lunes 31 de agosto cuando se le dio de alta aun cuando afirma haber sido impugnado su caso, al llegar de nuevo al Ayuntamiento bajo el argumento de que “ejecuté desvío de recursos y peculado, hecho que fue desacreditado mediante fundamentos legales”.

En la misma medida, afirmó haber presentado una denuncia en la Auditoría Superior del Estado (ASE) en contra del presidente municipal José Saldívar Alcalde y de la síndica Analí Infante Morales y los regidores de Morena, “como lo hice en el Órgano de Control Interno de Guadalupe, por las razones aducidas”.

Dijo que por ello esperar que se apliquen en su caso el estado de derecho y la ley, “por lo que no voy a ceder un solo centímetro sino que lo hago a nombre de los más de 100 regidores priístas del estado de Zacatecas”.