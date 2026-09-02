“Vamos Mejor y Tenemos Rumbo, Porque ese Rumbo lo Marca el Pueblo”

Presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno

“Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, destacó

Resaltó que en 23 meses de grandes cambios se ha mostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario con un gobierno que es parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública; por ello, llamó a no equivocarse, ya que no hay divisiones ni rompimiento

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la economía mexicana permanece estable y avanza con récord en Inversión Extranjera Directa (IED); el PIB creció 1.4% y el peso está fuerte, manteniéndose como una de las monedas más apreciadas en todo el mundo

Señaló que México quiere cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones sin sometimiento ni renuncia a sus principios

Ciudad de México.- En su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que solo con honestidad se dan verdaderos resultados; por ello, el país está mejor y tiene un rumbo marcado por el pueblo, lo que permite entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos.

“Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”.

“Por ello y justamente por ello, insistimos en que solo con honestidad se dan verdaderamente resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino. ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, destacó desde el Patio de Honor de Palacio Nacional.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que mientras tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderá con toda firmeza la soberanía, la dignidad y la independencia, ya que México es un país soberano y ante esto, recalcó, la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. Sobre la relación con el gobierno de Estados Unidos, destacó que en materia comercial se mantiene diálogo permanente, en seguridad se han alcanzado acuerdos de colaboración basados en que México busca la cooperación y el entendimiento con todas las naciones. “Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios”, expresó.

Resaltó que en 23 meses de grandes cambios se ha mostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario con un gobierno que es parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública; por ello, llamó a no equivocarse, ya que no hay divisiones ni rompimiento. “Lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, agregó.

Destacó que durante estos dos años de su administración no se han destinado recursos públicos a gastos innecesarios, los salarios de servidores públicos de alto nivel no han aumentado y se ha reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos (mdp) comparado con el 2024; aumentó el ingreso de las y los maestros en 10 por ciento en 2025 y 9 por ciento en 2026. Los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 mil mdp, lo que representa 487 mil mdp más que el año pasado; al cierre de agosto, la recaudación registra 149 mil mdp más respecto al mismo periodo del año anterior; y los 24 productos de la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento.

Expuso que la economía mexicana permanece estable y avanza, ya que alcanzó un récord en Inversión Extranjera Directa (IED) con 35 mil millones de dólares, un crecimiento del 12 por ciento respecto al 2024; en el segundo trimestre del año, el PIB tuvo un crecimiento de 1.4 por ciento respecto al trimestre anterior y de 1.9 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025; el peso está fuerte y se mantiene en cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo, y por segundo año consecutivo, la balanza comercial es positiva. Además, el Plan México continúa con la puesta en operación de 25 parques industriales de una meta de 100 y se creó la Oficina de Presidencia para la promoción de las inversiones que en cuatro meses ha aprobado 19 proyectos por un monto de 3 mil 760 millones de dólares.

Señaló que los Programas para el Bienestar, al cierre de 2026, llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos destinados directamente al bienestar de la gente. Además, dijo que la Transformación se vive en las aulas: todos los estudiantes de primaria y preparatoria están becados y van por más en la educación superior. Con La Escuela Es Nuestra en 2026, más de 73 mil planteles de educación básica y media superior recibieron recursos; egresaron más de 657 mil jóvenes de la primera generación del Bachillerato Nacional y se aumentó la meta sexenal a 400 mil nuevos lugares, se eliminó el examen de admisión a la educación media superior en 17 entidades y se creó el nuevo sistema Mi derecho, mi lugar. La Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá 13 nuevas unidades académicas con 119 mil 280 estudiantes; y se ha basificado a 200 mil maestras y maestros.

Puntualizó que la Estrategia Nacional de Seguridad en dos años ha logrado una reducción histórica del 51 por ciento, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Además, en lo que va del 2026 los delitos de alto impacto bajaron 54 por ciento respecto al 2018, de octubre de 2024 a julio de 2026 se detuvo a 63 mil personas, se decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas, fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos. Y con Atención a las Causas se realizaron 665 Ferias de Paz, se brindaron más de un millón de atenciones.

En salud, puntualizó que en solo dos años se concluyeron y entraron en operación 33 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE y el IMSS Bienestar, así como 11 Unidades de Medicina Familiar, 36 Centros de Salud y consultorios; se habilitaron 650 quirófanos modernos y en el sexenio se construirán 152 unidades nuevas que aportarán 9 mil camas más. Se implementa el programa Salud Casa por Casa con 20 mil profesionales de la salud que han realizado 23 millones de visitas; se creó el Servicio Universal de Salud y de septiembre a diciembre de este año se implementarán más de 12 mil consultorios en los 24 estados federalizados.

Asimismo, destacó que México vive una primavera laboral: el salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026, un aumento de 154 por ciento; en la frontera norte el salario mínimo alcanza los 13 mil 409 pesos mensuales; el salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales; la pobreza laboral está en su mínimo histórico; trabajadores de aplicación ya cuentan con seguro social y reciben reparto de utilidades; se aprobó la jornada de 40 horas hacia el 2030; se alcanzaron 60 millones de personas con empleo y se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo al cierre de agosto.

Agregó que las acciones de vivienda alcanzarán a 12 millones de familias al finalizar el sexenio, con la construcción de un millón 800 mil viviendas de las que a la fecha se encuentran en construcción 278 mil y ya se asignaron 90 mil; 779 mil familias ya obtuvieron un crédito hipotecario con la Sociedad Hipotecaria Federal y la meta es de 2.2 millones; se ha beneficiado a 717 mil familias con créditos y apoyos de mejoramiento; 5 millones de familias dejaron de estar atrapadas en créditos impagables y se han regularizado 337 mil hogares.

Señaló que se recupera la soberanía energética de la nación: se redujo la deuda de Pemex en 20 mil millones de dólares, se producen 1.77 millones de barriles diarios y casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios y gracias a la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, se ha enfrentado el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que hay en la gran mayoría de países. Además, en dos años, se construyeron 6 nuevas Plantas de Ciclo Combinado con capacidad de 3 mil megawatts y se han repotenciado 8 Centrales Hidroeléctricas. Aunado a que la CFE implementa el Plan de Inversión por más de 244 mil millones de pesos para modernizar y ampliar las redes de transmisión y distribución; y el Plan de Justicia Energética ha llevado a cabo 20 mil 377 obras de electrificación, en beneficio de más de 600 mil personas de 13 mil comunidades apartadas.

Informó que en caminos se ha avanzado un 88 por ciento en la repavimentación de los 51 mil km de carreteras libres de peaje del país, se concluyeron obras estratégicas como la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, el Puente Nichupté en Cancún, Real del Monte–Huasca en Hidalgo, la carretera Pátzcuaro–Uruapan y San Ignacio–Tayoltita. Adicionalmente se implementa el proyecto de mejoramiento y ampliación de la red de carreteras más ambicioso con una inversión pública y mixta de 700 mil mdp para 5 mil km. A su vez se han construido 135 caminos artesanales equivalentes a 368 km y se intervinieron más de mil 100 km de infraestructura carretera en la mixteca de Oaxaca y Puebla. Mientras que se continúan recuperando los *trenes de pasajeros* con la inauguración del Tren Insurgente, el tramo Lechería-AIFA y avanza la construcción de los trenes AIFA–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Nuevo Laredo, Querétaro–Guadalajara, Salina Cruz–Ciudad Hidalgo, Roberto Ayala-Dos Bocas y el Tren Maya de carga.

En materia hídrica, destacó que con la publicación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se desprivatizaron más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua, se entregaron 12 mil 346 títulos de concesión. Además, se avanza en el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago, Tula; se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 km de colectores; se modernizan 250 mil hectáreas de 19 distritos de riego en 15 estados y se impulsan 17 proyectos estratégicos.

Recordó que las mujeres llegaron a la Constitución, se abrirán este año más de mil Centros LIBRE para las mujeres, se han distribuido 27 millones de Cartillas de derechos de las Mujeres y se ha formado la Red de Tejedoras de la patria con 190 mil 375 mujeres. Además, se presentó la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Por otra parte, en beneficio de los pueblos indígenas y afromexicanos se han entregado 25 mil mdp a 19 mil comunidades, se han restituido 13 mil hectáreas de tierras y están en proceso 177 mil 632 más.