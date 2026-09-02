Aguascalientes da un Paso Histórico en Medicina de Alta Especialidad con el Primer Trasplante de Hígado Realizado en el Estado

En el Centenario Hospital Miguel Hidalgo

Este logro permitirá brindar atención especializada a pacientes de Aguascalientes y la región, evitando traslados a otras entidades. Este hecho representa un parteaguas para la atención médica de alta especialidad en la entidad. La licencia para trasplante hepático fue resultado de tres años de trabajo institucional, actualización de infraestructura y fortalecimiento de las capacidades médicas.

Gracias a las gestiones y al impulso de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes hizo historia en materia de salud al realizar con éxito el primer trasplante de hígado en el estado, un procedimiento de alta complejidad que se llevó a cabo en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH).

Este hecho representa un parteaguas para la atención médica de alta especialidad en Aguascalientes, al hacer posible que los pacientes que requieren un trasplante hepático puedan recibir esta atención en la entidad y, con ello, evitar traslados a otros estados y reducir el impacto económico, físico y emocional que estos procesos representan para las familias.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, destacó que este logro es resultado de tres años de trabajo institucional, durante los cuales se actualizó la infraestructura, se fortaleció el equipamiento y se preparó a equipos médicos especializados para cumplir con los requerimientos necesarios para realizar este tipo de procedimientos.

Detalló que el primer trasplante hepático comenzó con un acto de profunda generosidad: la donación de un hígado proveniente de una persona fallecida con diagnóstico de muerte cerebral, en el Hospital General Regional No. 46 del IMSS, en Guadalajara, Jalisco.

Para hacer posible la donación, un equipo de cirujanos especializados del Hospital Hidalgo viajó a Guadalajara para realizar la extracción del órgano. Posteriormente, el hígado fue trasladado de manera inmediata y segura a Aguascalientes. Una vez en la entidad, se llevó a cabo con éxito el primer trasplante hepático en la historia del estado.

El procedimiento estuvo a cargo del doctor Josué Olivares y del doctor Luis Miguel Carrillo, médicos cirujanos especializados en trasplantes renales y hepáticos, quienes realizaron la intervención con el respaldo de un equipo multidisciplinario del Hospital Miguel Hidalgo.

Este procedimiento también representa el inicio de una nueva etapa para el programa de trasplante hepático en Aguascalientes, tras la reciente autorización otorgada al Centenario Hospital Miguel Hidalgo por parte de las autoridades sanitarias competentes, entre ellas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

Este logro demuestra que Aguascalientes cuenta con la infraestructura hospitalaria, el equipamiento y el personal especializado necesarios para enfrentar los retos de la medicina de alta complejidad, consolidando al Hospital Hidalgo como una institución referente en la atención médica especializada de la región.

Finalmente, Galaviz Tristán hizo un llamado a la población a fortalecer la cultura de la donación de órganos, al señalar que cada trasplante representa una oportunidad de vida para una persona que se encuentra a la espera de un órgano.