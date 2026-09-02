El Aguascalentense Yael Marmolejo se Ubica Entre los Mejores del Mundial de Pentatlón Moderno

El representante de Aguascalientes, Yael Marmolejo, y su compañera Catherine Oliver finalizaron en el séptimo lugar de la final de relevos mixtos del Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno 2026, celebrado en Guiyang, China, con un registro de 1,025 puntos.

Con esta competencia, ambos atletas dieron continuidad a su participación internacional, tras su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Para Yael Marmolejo, este resultado representa una nueva participación en una competencia mundial como representante de Aguascalientes.