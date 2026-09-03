La Presidenta Claudia Sheinbaum Resalta Aprobación de 27 Reformas Constitucionales y 76 Reformas Legales

Recuperan el Sentido Social y la Soberanía en la Constitución

Son cambios que impulsan la soberanía, fortalecen la democracia, la austeridad republicana, la seguridad, el combate a la impunidad, los Programas del Bienestar, la Prosperidad Compartida y los derechos de las mujeres, de la niñez y de los pueblos originarios.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que en dos años de gobierno se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales con el objetivo de recuperar el sentido social y la soberanía en la Constitución, lo que es fundamental para el presente y el futuro del país, además de que refleja el cambio profundo que vive México con la Cuarta Transformación de la vida pública.

“Ahora con la Cuarta Transformación el objetivo es recuperar el sentido social en la Constitución. Incluso va más allá, porque el reconocimiento de los pueblos indígenas no se da ni en la Constitución del 24, ni en la del 57, ni en la del 17, es hasta la reforma del 2024 que se reconoce plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y todas estas reformas han tenido el objetivo de recuperar en buena medida el sentido social de la Constitución, la democracia porque también se avanza en la democracia al elegir a las ministras, ministros y jueces, porque es el pueblo quien los decide”.

“Y también la recuperación de la soberanía en muchos sentidos, porque poco a poco, se fue nuevamente la Constitución y las leyes orientando hacia derechos como mercancías y recursos naturales entregados a privados y extranjeros. Entonces, la Cuarta Transformación tiene hoy una nueva norma constitucional que echa para atrás una buena parte de las reformas del neoliberalismo y que recupera soberanía, avanza en la democracia, el reconocimiento de los pueblos y derechos sociales: la vivienda, la salud, la educación y los programas de bienestar. Es un cambio profundo el que ha ocurrido en México que se refleja en cambios constitucionales y legales fundamentales para el presente y el futuro del país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que durante el periodo neoliberal se realizaron modificaciones constitucionales que impulsaron la privatización y retrocedieron las conquistas sociales del pueblo de México, por ello las reformas constitucionales y legales hechas representan la recuperación del sentido social de la Constitución.

La Presidenta adelantó que la próxima semana se presentará el Paquete Económico 2027, así como una serie de reformas en asuntos económicos para ayudar a las micro y pequeñas empresas y para fortalecer la economía digital.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que las reformas realizadas en este periodo se engloban en los siguientes ejes:

Soberanía Nacional y Recuperación de la Rectoría del Estado Sobre sus Sectores Estratégicos (Pemex, CFE y Trenes de Pasajeros) y Recursos Naturales:

Se fortalece la soberanía alimentaria con maíz nativo y se prohíbe el maíz transgénico; el derecho humano al agua y combate al acaparamiento; se prohibió la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión; se prohíbe la intervención extranjera estableciendo la nulidad de elecciones en caso de comprobarse injerencia.

El Fortalecimiento de la Democracia y la Austeridad Republicana:

Se fortalece el Sistema Democrático Mexicano prohibiendo el nepotismo, la reelección, los privilegios e impulsando la consulta popular; se sustituyeron órganos altamente costosos para el país como el INAI, IFT y la Cofece; además se impulsa el derecho de las audiencias a través de códigos de ética, defensores de audiencia y mecanismos de defensa.

Seguridad, Combate a la Impunidad y Acceso a la Justicia:

Se persiguen delitos de mayor impacto como la extorsión, el tráfico de fentanilo, facturas falsas, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidio; el fortalecimiento institucional para la persecución del delito con la Guardia Nacional, la UIF y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública; la transformación del Poder Judicial con la elección democrática de ministros, magistrados y jueces, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la reducción de tiempos en los juicios, la evaluación obligatoria de juzgadores y la eliminación de abusos en suspensiones de amparo.

Además de la implementación de mecanismos para blindar las elecciones de la intervención del crimen organizado, a través de la incorporación de la Comisión de Integridad de Candidaturas del INE; el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas con registros y bases de datos unificados, alertas inmediatas, participación de los familiares en el proceso, carpetas de investigación inmediatas ante una denuncia y más recursos.

Bienestar y Prosperidad Compartida:

Los Programas de Bienestar como derechos constitucionales; trabajo digno con reformas para reducir la jornada laboral de 40 horas, reducción de la brecha salarial, seguridad social para trabajadores de aplicación, aprobación de Ley Silla y la protección a jornaleras agrícolas. Impulso a la vivienda adecuada con la recuperación de la capacidad de construcción del Fovissste e Infonavit, el derecho a la vivienda accesible con servicios e infraestructura, facilidad de créditos para renta, compra y remodelación.

Además, reformas para un medio ambiente sano con equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, así como el cuidado y bienestar animal. A su vez, el fomento a la inversión con impulso a la inversión pública y mixta, infraestructura estratégica para el desarrollo nacional; la simplificación administrativa con digitalización de trámites y servicios y el Modelo Nacional para eliminar trámites burocráticos.

Derechos de Mujeres, Niñez e Indígenas:

Por primera vez las mujeres llegan a la Constitución con la igualdad sustantiva, seguridad y protección contra violencias y prevención, investigación y sanción del feminicidio. Para niñas, niños y adolescentes se impulsa el internet libre de violencia y medidas contra la discriminación y el acoso escolar.

Mientras que a los pueblos indígenas y afromexicanos se les reconocen como sujetos de derecho público, con derecho al ejercicio directo de presupuesto y a la consulta previa, libre e informada.