Oktoberfest Aguascalientes 2026 Está Cada vez más Cerca y nos Encantaría Contar Contigo en Esta Nueva Edición El Registro de Ambas Fases Estará Disponible del 1 al 4 de Septiembre. FASE 1 | Expositores Participantes 2025 Exclusiva Para Quienes Participaron en la Edición Anterior. Https://forms.gle/Co9WWHEMeSshabxP7 FASE 2 | Nuevos Expositores Para Quienes Desean Participar por Primera vez, Sujeto a Disponibilidad de Espacios. Https://forms.gle/x6Z19AarNs4ryPhr6

Una vez realizado tu registro, se pondrán en contacto contigo para confirmar tu espacio y continuar con el proceso de participación.

Importante: No realices ningún pago hasta que un organizador haya confirmado tu espacio y te proporcione las instrucciones correspondientes.

Esperamos contar contigo en Oktoberfest Aguascalientes 2026.