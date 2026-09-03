Policías de Aguascalientes Amplían su Preparación con Intercambios Internacionales

En Costa Rica

La instrucción fue impartida en la Academia Nacional de Policía de Costa Rica. Esta actividad forma parte de la Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP) de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes.

Como parte de la capacitación internacional que impulsa el Gobierno del Estado para contar con policías cada vez mejor preparados, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en un curso en la Academia Nacional de Policía de Costa Rica, junto con policías de ese país y de Honduras.

La capacitación se realizó en la sede Murciélago, en la provincia de Guanacaste, donde los participantes reforzaron conocimientos y habilidades para mejorar su desempeño policial y compartir experiencias sobre la labor que realizan las corporaciones de seguridad en sus respectivos países.

Esta actividad forma parte de la Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP) de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes, iniciativa que promueve el intercambio académico, la capacitación y la cooperación entre instituciones policiales de diferentes países.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que este tipo de intercambios permiten acercar a los policías de Aguascalientes a nuevas experiencias, conocimientos y prácticas que contribuyen a fortalecer su preparación.

“Para la dependencia es prioritario impulsar una formación permanente que permita a las y los policías reforzar sus conocimientos, habilidades y capacidades para desempeñar sus funciones con mayor profesionalismo”, sostuvo.

En el curso participaron 11 policías: tres de Costa Rica, cuatro de Honduras y cuatro de México. Entre ellos estuvo el oficial de Aguascalientes Carlos Alberto Mayen García, quien forma parte del primer grupo de elementos mexicanos que participa en una capacitación de esta naturaleza en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía de Costa Rica.

Gracias a su desempeño y participación durante el curso, Carlos Alberto Mayen García fue elegido para dirigir un mensaje en representación de los policías de los tres países durante la ceremonia de clausura.

En su intervención, agradeció a las instituciones que hicieron posible este intercambio y destacó la importancia de mantener la capacitación internacional como una herramienta para mejorar la preparación de las corporaciones y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

La SSPE continuará impulsando la formación y actualización de sus elementos, así como el intercambio de experiencias con instituciones de México y otros países, con el objetivo de contar con policías más preparados para servir y proteger a las familias de Aguascalientes.