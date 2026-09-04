Destinará Incluzac dos Millones de Pesos a Proyectos de 200 Desarrolladores: García

A Cada uno se les Entregará 10 mil Pesos a Fondo Perdido

Por Gabriel Rodríguez Piña

Miriam García Zamora, directora general del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas (Incluzac), dio a conocer los mecanismos técnicos para promover apoyos a las personas que, bajo esa condición, emprendan apoyos particulares por un monto de dos millones pesos entre 200 de ellos, por una cantidad de 10 mil pesos a cada uno.

García Zamora añadió que el hecho fue posible debido a la firma de un convenio entre el Incluzac y la Secretaría de Economía, con la finalidad de favorecer a las personas que tengan un emprendimiento que deseen realizar con el antecedente de tener una discapacidad.

“No importa el rubro que quieran emprender –dijo–, pues este puede ir desde una tienda de abarrotes, la elaboración de productos alimenticios y artesanales y otros”, precisó.

Las edades con que se podrá emprender son para adultos mayores con alguna discapacidad siempre y cuando destinen los recursos de manera probada al proyecto de su predilección.

“Con ello se pretende que adquieran, por ejemplo, maquinaria para la elaboración del producto y está dirigido a toda la entidad zacatecana”.

La funcionaria dijo que la difusión para dicho evento se realizó por medio de redes sociales y dentro de todos los enlaces municipales con el Incluzac con el fin de convocar a todos quienes se encuentren en ese tipo de casos.

Es en los ayuntamientos donde muchas de las figuras públicas conocen de manera más cercana a la población con discapacidad, que emprenden y pueden generarse a sí mismas una economía para salir adelante, pues hay mucha gente que busca un empleo y quien además pretende ser empleador.

Trascendió que hace meses se hizo del conocimiento de todos los interesados la difusión del programa y las inscripciones cerraron hace poco.

Luego de ello se presentará el proyecto en un magno evento para “impactar” a las personas y los recursos serán a fondo perdido para entregarse por medio de una tarjeta electrónica.