Estudiantes de la Normal Ávila Camacho Piden a Autoridades Solucionar el Conflicto

Cientos de Ellos Podrían Perder sus Becas

Por Nallely de León Montellano

Mientras docentes de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho mantienen su protesta en demanda de atención a diversos acuerdos laborales, estudiantes de la institución comenzaron a expresar su preocupación por las consecuencias que el paro está teniendo en su formación y, particularmente, en el registro de sus becas.

A través de comentarios enviados a las redes sociales de Página 24 Zacatecas, estudiantes señalaron que respaldan las exigencias de sus maestros, pero pidieron a las autoridades resolver el conflicto para poder regresar a las aulas.

“Como estudiantes, queremos regresar a nuestras aulas y continuar con nuestra formación, pero también consideramos necesario reconocer y respaldar las demandas de nuestros docentes”, expresó una de las estudiantes.

La preocupación más inmediata para algunos normalistas está relacionada con las becas. Gisel Martínez advirtió que, mientras continúe el paro, la escuela no puede cargar los datos de los estudiantes en la plataforma correspondiente, lo que podría dejar a cientos de ellos sin este apoyo.

“Den pronta solución antes de que cientos de estudiantes normalistas perdamos la beca que nos permite estudiar”, señaló.

Daniela Pérez también alertó sobre este riesgo y agregó que la suspensión de actividades ya está retrasando otros procesos académicos, entre ellos el ingreso de nuevos estudiantes normalistas, quienes tenían previsto incorporarse a la escuela desde el lunes.

José Collazo coincidió en que el paro afecta el regreso a clases y la continuidad de los estudios, aunque sostuvo que los estudiantes respaldan las demandas del personal docente y consideró necesario que la Secretaría de Educación atienda el conflicto para que las actividades puedan reanudarse.

Otro estudiante, Alan López, resumió una de las principales molestias entre la comunidad estudiantil con un comentario directo en redes sociales.

“También a los alumnos nos afecta el paro ya que regresamos”, escribió.

Las expresiones de los estudiantes se suman a la protesta que mantienen docentes de la delegación D-II-I de la Sección 58 del SNTE, quienes han denunciado incumplimientos y retrasos en acuerdos relacionados con recategorizaciones, pagos y regularización de contratos, además de señalar que algunos trabajadores han quedado fuera de las llamadas Medidas del Bienestar por problemas con sus códigos.

Los docentes habían solicitado una reunión con la Secretaría de Educación para buscar una salida al conflicto, pero denunciaron que el encuentro fue cancelado de último momento. Ante ello, la base acordó intensificar sus movilizaciones y advirtió con tomar otros espacios.

Los estudiantes dicen estar conscientes de que el paro también les afecta, pero consideran que la salida no es pedir a sus maestros que abandonen su lucha. Lo que quieren, señalaron, es que la Secretaría de Educación atienda el conflicto y permita que puedan regresar a las aulas sin perder sus becas ni seguir acumulando retrasos en sus actividades.