Extorsionadores Exigen de 500 a Tres mil Pesos por Cabeza a Ganaderos en el Estado: Herrera

No Denuncian, Asegura, “Porque no hay Garantías”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Cristian Herrera, coordinador de Vanguardia Juvenil Agrarista del PRI, reveló que la mayor parte de ganaderos, de los cuales no precisó cifras, pagan entre 500 a tres mil pesos por cabeza unitaria de ganado a la delincuencia organizada por medio de la extorsión, que lejos de aminorar, se acrecienta en todo el estado.

Herrera señaló que “toda la entidad atraviesa por momentos muy difíciles en general pero que el tema de la inseguridad alcanzó niveles no solamente muy tristes sino complejos, para el caso de la extorsión”.

Indicó que durante sus recorridos escucha a todos los ganaderos quienes le tratan el tema de la extorsión y que los delincuentes exigen de 500 a tres mil pesos por cabeza de ganado a productores.

“Lo anterior no solamente se limita a ellos sino además a las grandes empresas y le ocurrió hace poco a un productor en pequeño que en Juan Aldama tiene 10 cabezas de ganado y quien por algún motivo tuvo que vender una o dos de ellas, los delincuentes fueron a cobrarle el cobro de piso o su respectiva extorsión”.

Herrera destacó que el hecho afecta de manera creciente a las familias de escasos recursos y a la producción pecuaria del estado.

“Ellos dicen que, de repente y, para sobrevivir, esas cantidades es lo único que le van a ganar al animal por darle de comer, pero es lo que te van a quitar, por lo que es lamentable el nivel en el que ha caído Zacatecas”.

Aludió al gobernador David Monreal, quien en un momento determinado llamó a realizar la denuncia respectiva “pero no hay garantías, me dicen ellos, porque no sabes si los jueces del Bienestar van a recibir la denuncia además de que el gobierno no te va a cuidar de cualquier represalia que no se ha querido atender”.

La gente del campo lucha por tratar de tener algo y para eso se levanta todos los días desde temprano, para que “luego vea perdido su esfuerzo y su trabajo como sector productivo”.

“Ellos mismos te llevan a los compradores, mira, te traje un cuate para que lo atiendas bien”, les dicen.

El Gusano Barrenador

Además, citó que en el caso del gusano barrenador, acorde con sus estudios, Zacatecas ocupa ya el primer lugar con 700 casos acumulados y 173 activos, “pues tiene presencia confirmada en al menos 54 de los 58 municipios del estado”. Y en el caso de seres humanos ya hay cuatro personas que tienen la infección.