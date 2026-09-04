Inicia en Zacatecas Copa Value de la LNBP

Regalarán mil Boletos Para la Final

Por Nallely de León Montellano

El Gimnasio Marcelino González es escenario, por primera vez, de la Copa Value, torneo que reunirá del 3 al 6 de septiembre a los ocho equipos que tuvieron el mejor desempeño durante la primera mitad de la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

La competencia arrancó este jueves con duelos de eliminación directa, por lo que los equipos tendrán que ganar para mantenerse con posibilidades de disputar la final del domingo en la casa de los Mineros de Zacatecas.

En el torneo participan Soles de Mexicali, Fuerza Regia de Monterrey, Panteras de Aguascalientes, Lobos de Puebla, Abejas de León, Astros de Jalisco, Dorados de Chihuahua y los Mineros como representantes de Zacatecas.

Durante la presentación de la Copa, Sergio Ganem Velázquez, presidente de la LNBP, y Alonso Izaguirre, comisionado general de la Liga, destacaron las facilidades que encontraron para llevar el torneo a la entidad.

La llegada de la competencia ocurre pocos días después de que Zacatecas recibiera a la Selección Mexicana de Basquetbol, que disputó en el estado sus encuentros ante Colombia y Brasil dentro del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Pero además de los partidos, la Copa tendrá un componente dirigido a quienes están comenzando a practicar este deporte.

Grupo Financiero Value anunció que regalará mil boletos para la final del domingo a niñas, niños y jóvenes de academias de basquetbol que no tengan posibilidades de pagar una entrada, con la intención de que puedan acudir al encuentro y convivir de cerca con jugadores profesionales.

La competencia también representa movimiento para hoteles, restaurantes y otros servicios, debido a la llegada de jugadores, cuerpos técnicos, directivos y representantes de medios de comunicación.

Las delegaciones que ya se encuentran en Zacatecas han aprovechado su estancia para recorrer algunos puntos turísticos, entre ellos el Centro Histórico y la Mina El Edén.

La Copa Value se disputará hasta el domingo 6 de septiembre en el Gimnasio Marcelino González, donde se definirá al campeón de esta edición.

Resultados

Soles de Mexicali 71, Lobos de Puebla 67; Mineros de Zacatecas 96, Abejas de León 86.

Hoy: Astro de Jalisco-Fuerza Regia de Monterrey y Panteras de Aguascalientes-Dorados de Chihuahua.