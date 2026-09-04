Productores de Frijol Niegan Lucrar con la Causa de las Personas Buscadoras

Entregan 85 mil Pesos, Pero Retienen Listas de la Colecta

Por Nallely de León Montellano

En días pasados, Buscadoras Zacatecas denunció que productores de frijol continuaron recibiendo dinero para apoyar al colectivo, aun después de que se les entregaran 85 mil pesos provenientes de una colecta realizada durante las movilizaciones campesinas.

El señalamiento provocó una aclaración pública de Abraham Castro Trejo, Federico Najar Castillo e Isaías Castro Trejo, productores involucrados, quienes negaron haber lucrado con la causa de las madres buscadoras y aseguraron que los 85 mil pesos fueron producto de una colecta voluntaria y que el dinero fue depositado a la cuenta de Buscadoras Zacatecas A.C. el 10 de julio.

La integrante del colectivo, Elizabeth Araiza, explicó que la organización había dejado a algunas personas como enlace con los productores para conocer las aportaciones que se reunieran, pero posteriormente comenzaron a recibir llamadas de otros agricultores que les informaban sobre cuotas que se les estaban solicitando.

Según su relato, las cantidades llegaron hasta los dos mil pesos por productor, aunque las propias buscadoras desconocían cuánto se había reunido y quién tenía el dinero.

Ante esta situación, Araiza acudió a una reunión con productores en Pánuco y pidió transparentar las listas de las personas que habían aportado y las cantidades entregadas.

“Nosotros no sabíamos cuánto dinero se estaba recolectando ni a quién se le estaban entregando”, explicó.

La reunión terminó con diferencias entre algunos de los productores que encabezaban la colecta y las integrantes del colectivo. Araiza afirmó que en ese momento les dijeron que no entregarían las listas y que únicamente les darían lo que se hubiera reunido.

Posteriormente, Buscadoras Zacatecas recibió un depósito por 85 mil pesos.

En su aclaración, Abraham Castro, Federico Najar e Isaías Castro, sostuvieron que esa fue la cantidad reunida en la colecta en la que participaron y que, después de realizar el depósito, comenzaron a compartir directamente la cuenta bancaria del colectivo para que los agricultores pudieran hacer sus aportaciones.

También señalaron que una persona que había hecho de manera personal el compromiso de entregar otra cantidad, informaría directamente a las buscadoras sobre ese recurso.

Sin embargo, otro productor que participó en las movilizaciones aseguró que las aportaciones fueron mayores.

De acuerdo con su testimonio, inicialmente se solicitaron 500 pesos por productor y posteriormente la cuota aumentó a dos mil pesos. Señaló que mil pesos serían destinados a las buscadoras y el resto a gastos del movimiento campesino.

También afirmó que algunos agricultores pidieron tiempo para pagar porque todavía no habían recibido el dinero correspondiente a la venta de su frijol, pero que posteriormente cubrieron la aportación.

El productor aseguró que quienes estaban encargados de reunir el dinero conocían quiénes habían aportado y cuánto, por lo que un grupo de agricultores comenzó a pedir que se hicieran públicas esas listas.

La diferencia por la colecta ocurrió además en un momento en que el movimiento de productores se ha dividido. En este contexto, alrededor de 70 agricultores comenzaron a organizarse por separado y trabajan en la conformación de la Unión de Productores Agrícolas del Centro Zacatecas.

Este grupo decidió mantener el apoyo a las buscadoras, pero mediante actividades organizadas directamente por ellos. Para el 4 de octubre dicho grupo ya prepara una kermés en la Alameda, donde venderán comida y productos del campo y rifarán una motocicleta que compraron con recursos propios.

Los productores señalaron que lo recaudado será entregado a Buscadoras Zacatecas.

Derivado de lo anterior, Elizabeth Araiza confirmó que actualmente existe comunicación con este grupo y que algunos agricultores buscan cumplir por esta vía y con este tipo de acciones, con el compromiso de apoyar a las familias buscadoras.