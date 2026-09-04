Seis mil Millones de Dólares han Invertido Empresas Mineras en Zacatecas: Miranda

Seis Proyectos Operan de “Manera Regular, con Permisos Ambientales”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Jorge Miranda Castro, secretario de Economía, dijo que el sector minero del estado marcha por buen camino, a causa de que ha liberado alrededor de seis mil millones de dólares en seis distintos proyectos que “estaban pendientes cuando llegamos pero que ahora operan de manera regular, sobre todo en lo que se refiere a los permisos ambientales para que pudieran operar”.

Miranda Castro indicó por ello, estar en espera de que, a partir de las inversiones en esa industria el próximo año 2027 detone el resto de la economía en la entidad zacatecana.

El funcionario destacó que, en ese sentido, Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, formó parte del proyecto al trabajar en el sentido de liberar permisos para que muchas de esas empresas operaran en materia ambiental.

“Pero nosotros estamos convencidos de que la industria minera trabaja con los estándares más altos en esa materia de todo el mundo, México y Zacatecas”.

Respecto de los seis proyectos de trabajo por parte de los clúster mineros, precisó que en Zacatecas todo opera de manera normal pero que “dichas industrias deben tener algunos otros permisos locales y municipales que se obtienen de manera muy rápida”.

Explicó que en el caso concreto de algunos permisos ambientales, estos se derivan del uso de agua reciclada para el caso de la mina San Nicolás en el municipio de El Salvador, pero fue “gracias a las gestiones federales en la materia que se ha podido obtener el permiso gracias a la construcción de un acueducto para reutilizarla”.

Dijo que lo anterior se debe en parte a que los permisos se otorgaron avanzado el actual ejercicio fiscal y que las mineras, como cualquier empresa, deben considerar el uso de recursos suficientes para realizar acciones de cara al año 2027.

Exportaciones

Sobre los productos que se elaboran en Zacatecas en términos agrícolas y del sector automotriz, Miranda Castro indicó que esos son los pilares de la exportación, pero que se cuenta también con una parte importante en lo que se refiere a la agroindustria.

“En este último sector participan muchos productores zacatecanos, varios de los cuales formaron parte de la misión comercial que hace poco se trasladó a Texas, con el fin de que conozcan toda la reglamentación de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), en lo que se refiere a las reglas de exportación para los casos de ajo, chile y cebolla, entre otros”.

Lo anterior, expresó, no obstante que se ve minimizado por los sectores de minería y autopartes asociadas al sector automotriz.

Y, en el caso de las artesanías para venta en el exterior, aludió a ellas como “casos exitosos para el caso de la arracada jerezana, porque hay varios artesanos que tienen talleres donde aprenden varios estudiantes la elaboración de esas joyas y quienes tienen vendida su producción todo el año y se les compran en Estados Unidos, personas de California con raíces jerezanas”, además de que “muchos de ellos venden ya en línea con diversos puntos a colocarlas”.

Un Discurso Confrontativo

En el tema del envío de remesas, advirtió que se trata de un caso de mucha hostilidad de Estados Unidos a México, “de mucha confrontación, pero en el terreno de los hechos, el presidente Trump ha repatriado menos gente a la que en su momento hiciera Barack Obama”.

Para el caso de las remesas que envían los paisanos, explicó que ahí se han alcanzado niveles históricos, “al estar por encima de lo recibido en periodos anteriores”.

“Se trata de un ingreso enorme que es similar a nuestro presupuesto anual en el estado por alrededor de 30 mil millones de pesos por año”.

Al Concluir 2026

Para la conclusión del año actual indicó que, una vez perdida la globalización y luego de los embates arancelarios sufridos por Estados Unidos, “supusimos que habría una gran pérdida de empleos, pero tenemos lo contrario, porque la industria automotriz nos permite ahora fabricar muchos componentes aquí, los que antes se producían en China y ahora se elaboran en Zacatecas”, concluyó.